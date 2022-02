Addio a Monica Vitti, attrice icona del grande cinema italiano - BergamoNews

È morta Monica Vitta. L'attrice aveva 90 anni.

Monica Vitti, all'anagrafe Maria Luisa "Marisa" Ceciarelli, attrice italiana, regista, scrittrice, sceneggiatrice, musicista, era nata il 3 novembre 1931 a Roma.

Nel 1995 aveva ricevuto il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. Tra i premi vinti sette David di Donatello; un orso al Festival di Berlino; il Leone al Festival di Venezia e tre Nastri d'Argento.

A dare l'annuncio è stato Walter Veltroni in un tweet.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

Splendida nella sua voce roca, è stata una grandissima attrice capace di passare dagli impegnati film di Antonioni alle pellicole della commedia italiana. Un'impresa, la sua, non certo facile in un periodo che il cinema imponeva il modello delle maggiorate come Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Silvana Pampanini e Marisa Allasio.

A diciotto anni, vinta la resistenza dei genitori, si iscrive all'Accademia d'arte drammatica, diplomandosi a pieni voti nel 1953.

A teatro ha interpretato La Mandragola di Macchiavelli, L'avaro di Molière, Il cane bassotto del signor Bonaventura. Nel 1956 è sulle scene con Sei storie da ricordare e nel 1959 con Capricci di Marianna.

Il suo debutto al cinema è nel 1956 con il film Ridere, ridere, ridere. Nel 1958 recita al fianco dell'allora più nota Sandra Mondaini nel film di Mario Amendola Le dritte.

Sarà fondamentale per la sua carriera l'incontro con il regista Michelangelo Antonioni. Il primo film insieme è L'avventura del 1959. Un'interpretazione che vale alla Vitti una nomination come migliore attrice straniera al British Academy Awards nel 1961.

Dopo questo film Antonioni dirige la Vitti in La notte (1961), L'eclisse (1962) e Deserto rosso (1964). Pellicole che consacrano Monica Vitti lanciandola nel firmamento delle stelle internazionali.

Sembra che la sua carriera sia ormai inquadrata in questi ruoli impegnati, drammatici, ma proprio la sua abilità nello scegliere i lavori adatti alle sue capacità la portano a spaziare in vari generi: commedia compresa. Per molti critici si tratta di un salto nel vuoto, eppure la bravura della Vitti spiazza tutti.

Nel 1963 recita in Alta infedeltà di Luciano Salce, due anni dopo nel 1965 interpreta Le bambole di Dino Risi, nel 1967 la troviamo in Ti ho sposata per allegria di nuovo di Luciano Salce. È il 1968 quando è la protagonista de La ragazza con la pistola di Mario Monicelli. Con questo film vince nel 1968 il Premio San Sebastian come migliore attrice protagonista.

Nel 1969 interpreta Amore mio aiutami. Una pellicola che apre ad un sodalizio artistico fantastico con Alberto Sordi.

È del 1970 invece Dramma della gelosia. Tutti i particolari in cronaca di Ettore Scola, dove la Vitti recita con Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini. La sequenza di queste commedie la consacra come l'unica attrice in grado di competere e stare nella squadra dei grandi attori della commedia all'italiana.

Il 1973 è la brillante protagonista di Polvere di stelle, con Alberto Sordi. Successo che si replicherà con il film Io so che tu sai che io so del 1981.

Il regista Luis Bunuel la chiama nel 1974 per interpretare la signora Foucauld in Le Fantôme de la liberté (Il fantasma della libertà). Nello stesso anni si lega sentimentalmente a Carlo Di Palma, direttore della fotografia di Deserto rosso di Antonioni.

Il teatro rimane un suo grande amore e così nel 1986 recita accanto a Rossella Falk in La strana coppia, per la regia di Franca Valeri. Nel 1988 torna a calcare le scene in Prima pagina di Hecht e MacArthur, diretta da Giancarlo Sbragia.

Sua simpaticissima partecipazione è anche alla tv con una Domenica In. Ha scritto anche due soggetti cinematografici: Flirt, nel 1983, e Francesca è mia del 1986. Nel 1993 pubblica la sua autobiografia intitolata Sette sottane e nel 1995 il suo primo romanzo: Il letto è una rosa. A settembre del 1995 le viene assegnato il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia.

Dopo 27 anni di fidanzamento, si sposa il 27 settembre 2000 in Campidoglio con Roberto Russo, fotografo e regista che l'aveva diretta in Flirt nell'83. L'uomo che l'ha sempre amata e che l'ha seguita in questo lungo periodo dopo il ritiro dalle scene per malattia.

