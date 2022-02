A Sanremo attesi Checco Zalone, Laura Pausini e Luca Argentero: la tv del 2 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 2 febbraio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il “Festival di Sanremo”. Ad affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico, in questo nuovo appuntamento sarà Lorena Cesarini, nelle vesti di co-conduttrice.

Gli ospiti annunciati stasera sono l’attore e comico Checco Zalone, la cantante Laura Pausini e l’attore Luca Argentero.

Nel corso della prima serata si sono esibiti i primi 12 cantanti, mentre questa sera toccherà agli altri 13. Ecco l’elenco degli interpreti e delle canzoni in ordine alfabetico: Aka 7even – “Perfetta così”, Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”, Irama – “Ovunque sarai”, Iva Zanicchi – “Voglio amarti”, Le Vibrazioni – “Tantissimo”, Matteo Romano – “Virale”, Sangiovanni – “Farfalle” e Tananai – “Sesso occasionale”

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dentro la Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi

Su Italia1 alle 21.10 “Le Iene presentano: due anni di Covid”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Replicas”; su Canale5 alle 21.20 “Un boss in salotto”; su Rai4 alle 21.20 “Savage Dog – Il selvaggio”; su La7D alle 21.30 “Secretary”; su La5 alle 21.05 “Magic Mike”; e su Iris alle 20.55 “The terminal”.

Spazio al balletto su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Don Chisciotte” di Ludwig Minkus, con la coreografia di Laurent Hilaire e Mikhail Baryshnikov. Tra gli interpreti principali Isaac Hernández e Iana Salenko. La direzione musicale è affidata al M° David Garforth. La regia tv è di Alessandra De Sanctis.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

