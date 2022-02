Vento forte, divelte due tensostrutture del centro vaccinale di Clusone - BergamoNews

Clusone. Le forti raffiche di vento nella notte tra lunedì 31 e martedì 1 febbraio hanno creato non pochi problemi in provincia di Bergamo.

Tra i paesi più colpiti c’è Clusone, dove sono state divelte due tensostrutture che Anpas Lombardia aveva messo nella disponibilità del centro vaccinale del paese, con la funzione di area ristoro e pausa per il personale in servizio.

Per mettere in sicurezza l’area, sul posto sono immediatamente intervenuti una decina di volontari della Protezione Civile Anpas Corpo Volontari Presolana: sono stati loro ad assicurare la transitabilità dell’area e la piena funzionalità del Centro Vaccinale anche per la giornata di martedì.

Vento forte, danni al centro vaccinale di Clusone

