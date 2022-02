Sapori mediterranei a Bergamo: Trattoria Camozzi - BergamoNews

Bergamo. Un piccolo locale in centro città, con una quarantina di posti a sedere in una location accogliente e moderna, la gentilezza e cortesia del personale e, soprattutto, il buon cibo: questo è quello che abbiamo trovato dalla famiglia Canaj.

Un menù caratterizzato dal pesce del Mediterraneo, con una scelta variegata e completa, una cantina ben fornita con oltre 100 etichette per un abbinamento ottimale a qualsiasi piatto. Pasta fresca fatta in casa, così come i dessert.

Abbiamo iniziato con una freschissima cruditè e un polpo scottato con pepe rosa e menta, servito su un letto di crema di piselli. Sapori molto semplici ma nel contempo equilibrati.

Consigliati da Claudio, il titolare, abbiamo preso i paccheri con pomodoro e gallinella, un fuori menù preparato con il pescato del giorno: abitudine che è presente quotidianamente in base al pesce trovato sui banchi della pescheria di fiducia. Un primo piatto che abbiamo molto apprezzato per il connubio della dolcezza del pomodoro con il forte sapore della gallinella.

Un ottimo piatto di mazzancolle sfumate al Cognac, cotte alla perfezione, ci ha ricordato le buone e semplici ricette antiche.

Abbiamo terminato la nostra cena con i dolci, la classicissima crema catalana e un inconsueto Tartufo di Pizzo calabro con pistacchi e cioccolato: ottimi entrambi per concludere una cena buonissima.

Un ottimo Franciacorta Ferghettina ha accompagnato la nostra degustazione un piccolo difetto il pane, non a livello di tutti gli altri piatti.

Il conto è stato di 95 euro per due antipasti, un primo un secondo, due dolci, vino, acqua, caffè e amari.

In conclusione una bella scoperta, un angolo di mare dove la passione della famiglia Canaj ti coinvolge, ottimi alimenti cucinati con semplicità e bravura, la grande attenzione per il cliente. Assolutamente consigliato.

