Sanremo, la bergamasca AmbraMarie: "Felice per Elisa, adoro la Rappresentante di Lista" - BergamoNews

Il suo cuore batte forte a ritmo di rock, ma nei suoi ricordi più belli il festival di Sanremo ha un posto speciale, quello dei momenti passati in famiglia. Aveva solo quattro anni quando, anche grazie al festival di Sanremo, faceva i primi passi nel mondo della musica. Ora AmbraMarie Facchetti, cantante e musicista nata a Treviglio, è una professionista, icona del rock in Italia. Nella sua vita non c’è solo la musica dei live: dopo l’esperienza di XFactor nel 2009 e la nascita dei John Qualcosa – duo formato insieme a Raffaele D’Abrusco – è diventata volto e disc jockey di Radiofreccia, che lei definisce il suo “angolo di paradiso Rock”.

“Una delle prime canzoni da me cantante è stata “Come una Turandot” di Irene Fargo – racconta AmbraMarie – era il 1992 e avevo cinque anni”.

L’edizione 2022 del Festival sta per iniziare, la seguirà?

Certamente, come tutti gli anni. A casa mia è una vera tradizione: ogni anno, in occasione del Festival di Sanremo, ceniamo tutti insieme e poi, seduti sul divano, seguiamo in diretta la trasmissione. È un rito che viene sempre rispettato, anche ora che non vivo più con i miei.

Ci racconta alcuni episodi della sua infanzia legati al Festival?

Ne ho tantissimi da raccontare. Ho iniziato a cantare quando avevo circa quattro anni e già allora seguivamo il festival. Una delle prime canzoni che ho cantato debuttò proprio a Sanremo. Era il 1992, avevo cinque anni, e rimasi colpita dalla voce di Irene Fargo che sul palco dell’Ariston cantava “Come una Turandot”.

Ci sono altre canzoni sanremesi che hanno segnato il suo percorso?

Ricordo quando Elisa trionfò a Sanremo con “Luce (Tramonti a nord est)” (2001). Quest’anno tornerà al festival e ne sono molto felice. Invece nel 1997, quando avevo dieci anni, sullo stesso palco Carmen Consoli cantava “Confusa e felice”, altra canzone a cui mi sento legata.

Oltre ad Elisa, quali artisti del cast 2022 è felice di vedere al Festival?

Mi piace moltissimo Giovanni Truppi. È forse uno dei volti meno noti del cast e spero che questa esperienza possa dargli ancora più visibilità. Truppi ha un talento incredibile, è uno dei cantautori che più mi ha colpito negli ultimi anni. Adoro anche la Rappresentante di Lista, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono stati strepitosi lo scorso anno, la loro prima volta al Festival, e sono contenta che ritornino all’Ariston.

Il suo cuore “tifa” per l’indie…

Il mio gusto musicale mi porta inevitabilmente verso l’indie alternativo. Negli ultimi anni il festival ha cercato di “svecchiarsi” e di rappresentare non solo la musica mainstream. È stato dato maggior spazio al mondo alternative, che esiste nell’industria italiana soprattutto per quanto riguarda i concerti, lasciando perdere, ahimè, gli ultimi due anni in cui la musica dal vivo ha subito numerosi arresti a causa della pandemia. Ad ogni modo, la presenza di artisti della scena indie a Sanremo ha attirato l’attenzione di persone che prima non erano abituate a vedere il festival. Questo è sicuramente un punto a favore delle ultime edizioni: Sanremo è diventato ancora più nazional popolare, in senso positivo.

Il suo cuore batte anche e soprattutto per il rock, un genere che non sempre ha trovato il giusto spazio al festival…

È vero, ma ci sono stati dei casi in cui il rock è arrivato a Sanremo, anche quello alternativo. Parlo degli Afterhours, degli Zen Circus, di Marta sui Tubi, artisti appartenenti a quella fetta musicale a cui io sono più vicina. Sanremo è un palco che stride un poco con questo genere, ma al tempo stesso è giusto che band e artisti utilizzino il palco dell’Ariston per raggiungere un pubblico più ampio. E questo lo si può fare senza contraddire la propria natura artistica. Non mi ritrovo nella visione di alcuni che considerano quasi un tradimento il fatto che un cantante si esibisca a Sanremo. Questi pregiudizi mi stancano, una canzone può piacermi o non piacermi a prescindere dal palco in cui viene presentata.

Secondo lei Sanremo potrebbe dare più spazio al rock e spingersi oltre a quello che è stato fatto finora?

Si tratta di una questione che non riguarda solo Sanremo ma l’ascolto al quale il pubblico è abituato. Inoltre, al festival gli artisti hanno un’orchestra a disposizione, è quindi normale portare un pezzo che possa essere sviluppato ed eseguito da questo organico. Il problema del rock all’interno di Sanremo è lo stesso delle radio, tranne di quelle settoriali come Radio Freccia. Essendo Sanremo uno specchio di ciò che si ritrova negli ascolti radio e streaming, la percentuale di artisti nel cast che fanno rock è inferiore al pop, o al rap e la trap. Il pubblico rock, fedelissimo, comunque rimane e speriamo che le nuove generazioni si portino dietro questa passione, il motore che ha fatto vivere il rock ‘n roll. Alla fine, il rock è uno stato d’animo, una cosa dalla quale non ti puoi separare. Va aldilà del tempo e delle mode.

Sanremo è anche il palco delle questioni sociali, quale messaggio vorrebbe veder veicolato al Festival?

Dopo due anni dall’inizio della pandemia, il settore della musica live è ancora fermo, salvo alcuni momenti di attività nelle stagioni estive. Poco è stato fatto a supporto della categoria e delle persone che ancora adesso non stanno lavorando. Ne hanno già parlato nell’edizione 2021, ma io sono del parere che la questione debba essere affrontata anche quest’anno. Il messaggio è che quello del musicista, come del fonico o del tecnico luci, è un mestiere a tutti gli effetti, di pari dignità agli altri. Sanremo è il luogo giusto per riflettere su questo.

