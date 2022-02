Rogo all'ex Pantheon, il consigliere Ribolla: "Sul degrado un ordine del giorno già due anni fa" - BergamoNews

Bergamo. L’ordine del giorno è datato 14 gennaio 2020 e l’argomento è lo stato di degrado dell’ex albergo Pantheon di via Borgo Palazzo.

La firma è quella del consigliere comunale della Lega Alberto Ribolla il quale, visto l’incendio che si è propagato al secondo piano della struttura in disuso lo scorso lunedì primo febbraio, ha deciso di riproporlo chiedendo che venga discusso nella prossima seduta.

“Molte persone, soprattutto residenti della zona, lamentano lo stato di abbandono dell’area attorno all’ex hotel. Il verde non viene mantenuto da anni, i rifiuti si accumulano fuori e dentro lo stabile, ci sono persone che stazionano e che utilizzano i locali abbandonati come bivacco e ciò determina una situazione anomala e poco sicura, considerato anche che a poca distanza si trovano scuole e asili”, scrive il consigliere.

Non è la prima volta che la questione viene portata all’attenzione dell’Amministrazione comunale, come scrive Ribolla: “Negli anni sono state presentate diverse interrogazioni e nella passata Amministrazione è stato fatto anche un sopralluogo nel quartiere con il sindaco. Ci sono persone in difficoltà che trovano rifugio nella struttura e riteniamo sia il caso di cercare di valutare un possibile aiuto”.

Per questo il consigliere insieme a tutto il gruppo della Lega chiede alla Giunta “di attivarsi nel contattare la proprietà dell’immobile per discutere dei possibili interventi per ripristinare lo stato di decoro, di programmare dei controlli e di prendersi cura dell’area circostante del quartiere alla periferia della città e non solo in centro”.

