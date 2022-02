Precipita da un ballatoio in una ditta di Marghera, muore operaio della Bergamasca - BergamoNews

Bergamo. Un altro incidente mortale sul lavoro: la vittima è Francesco Gallo, operaio di 48 anni, originario della Sicilia ma residente in provincia di Bergamo.

L’uomo era dipendente di una ditta di carpenteria di Treviso. Martedì mattina Gallo stava lavorando di un ditta di Fusine, a Marghera quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato da un ballatoio facendo un volo di 5 metri.

Inutili i soccorsi: il personale medico intervenuto sul posto ha tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

La morte di Gallo è avvenuta a meno di 24 ore da quella di Luigi Gritti, il muratore di 57 anni di Almenno San Salvatore precipitato da un lucernario mentre si trovava sul tetto di un palazzo in ristrutturazione in Città Alta.

