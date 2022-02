Policlinico San Pietro più sostenibile: finestre con più luce e isolamento termico - BergamoNews

Ponte San Pietro. La sostenibilità entra da protagonista anche nel settore sanitario. È Finstral, l’azienda di Bolzano leader europeo nella produzione di finestre, ad aver realizzato un progetto innovativo di rinnovamento dei serramenti esterni dell’Ospedale Policlinico San Pietro a Bergamo del Gruppo San Donato, tra i leader in Italia nella costruzione e gestione di strutture ospedaliere private. 550 le finestre posate con i rispettivi cassonetti di ristrutturazione per un valore di circa un milione di euro.

Le nuove finestre, curate nel design e altamente tecnologiche, sposano una nuova concezione di sostenibilità nella degenza ospedaliera garantendo valori senza precedenti di isolamento termico e acustico.

Il battente Nova-line di Finstral, infatti, è progettato per disporre di una maggiore superficie di vetro e, quindi, più luce naturale. Inoltre, il vetro antisolare a basso coefficiente di penetrazione aumenta ulteriormente la luminosità, evitando il surriscaldamento delle stanze d’estate.

La collaborazione tra Finstral e Gruppo San Donato rientra tra i principali progetti di edilizia della Divisione Contract, che ha già visto l’azienda impegnata in importanti opere di ristrutturazione a fianco di prestigiosi studi di architettura. I lavori di posa sono iniziati a settembre 2020 per poi concludersi a febbraio 2022.

Il Policlinico San Pietro ha scelto come proposto da Finstral il modello FIN-Window Nova-line 77+8, moderno sistema di finestre in PVC bianco satinato all’interno, con rivestimento esterno in alluminio, materiale che consente di scegliere il colore del prodotto, in questo caso il rosso, su finestre e tapparelle.

Per il rifacimento dell’Ospedale Policlinico San Pietro, Finstral ha sviluppato appositamente un sistema di posa che non andasse a compromettere le attività ordinarie della struttura.

“Questo progetto è un ottimo esempio di come una soluzione di posa può diventare un servizio al cliente e di conseguenza ridurre notevolmente i costi. Il fatto di non dover fermare un reparto dell’ospedale per la sostituzione delle finestre vale tantissimo e riduce i costi. Questo servizio è un tema importante anche per gli uffici”, ha dichiarato il vicepresidente di Finstral, Florian Oberrauch.



I tecnici specializzati Finstral, infatti, hanno applicato una costruzione di rivestimento sul vecchio telaio e montato su di esso i nuovi serramenti. I sottili profili del telaio e del battente hanno impedito che la superficie del vetro si riducesse. Grazie a questa intuizione è stato possibile cambiare le finestre senza interrompere il servizio dei diversi reparti e riducendo notevolmente i costi.

Finstral mediante questo progetto ha saputo rispondere efficacemente alle esigenze di rinnovamento di un edificio le cui necessità funzionali andavano di pari passo con quelle estetiche ed ergonomiche, garantendo anche la massima sicurezza in ogni fase di lavorazione.

FINSTRAL

Finstral Spa, azienda fondata nel 1969 ad Auna di Sotto sull’altipiano del Renon, in provincia di Bolzano, è una delle principali produttrici in Europa di finestre, porte d’ingresso e verande. Con 1,3 miliardi di possibili combinazioni, tra alluminio, PVC, legno, Forres e vetro, Finstral offre l’assortimento di finestre più completo d’Europa. L’azienda altoatesina è cresciuta costantemente a partire dal 1969 e in 50 anni ha ampiamente allargato il proprio polo produttivo arrivando a contare oggi 14 stabilimenti di produzione, oltre 1400 dipendenti, distribuiti in 14 paesi, 25 Studio Finstral e 200 Studio Partner Finstral (di cui 125 in Italia). Quest’ultimi sono dei veri e propri partner di business che portano su tutto il territorio italiano l’expertise e la qualità dell’azienda.

© Riproduzione riservata

