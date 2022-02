Morandi, Achille Lauro, Massimo Ranieri... la prima serata del Festival di Sanremo - BergamoNews

Ci siamo: martedì 1° febbraio al teatro Ariston prende il via la nuova edizione del Festival di Sanremo. La kermesse, giunta al 72esimo anno, proseguirà fino alla finalissima, che si terrà sabato 5 febbraio: sintonizzandosi su RaiUno in prima serata si potrà assistere a cinque sere all’insegna della musica e dello spettacolo.

Al timone c’è Amadeus a cui, per il terzo anno consecutivo, sono state affidate la conduzione e la direzione artistica. Ad affiancarlo, nella prima serata, sarà Ornella Muti, che vestirà i panni di co-conduttrice. Nelle serate successiva, invece, accanto a lui ci saranno, in ordine: Lorena Cesarini (attrice rivelazione di Suburra), Drusilla Foer (attrice e star del web), Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Gli ospiti annunciati sono Fiorello, i Måneskin e i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance. E ancora, il tennista Matteo Berrettini, campione dello sport, e gli attori Raoul Bova e Nino Frassica, che interverranno per presentare la nuova stagione di “Don Matteo”.

Martedì 1° febbraio si esibiranno i primi 12 cantanti in gara. Ecco i loro nomi e le loro canzoni in ordine alfabetico: Achille Lauro – “Domenica”; Ana Mena – “Duecentomila ore”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”; Giusy Ferreri – “Miele”; La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”; Mahmood e Blanco – “Brividi”; Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”; Michele Bravi – “Inverno dei fiori”; Noemi – “Ti amo non lo so dire”; Rkomi – “Insuperabile” e Yuman – “Ora e qui”.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

