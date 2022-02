Covid, Omicron molla la presa, in Italia e anche a Bergamo. Ancora tanti i decessi - BergamoNews

Nella settimana epidemiologica 25/31 gennaio si fa più marcata l’inversione del trend. Se una settimana fa avevamo trattato con il beneficio del dubbio la discesa dei contagi, ora ci sembra palese che Omicron ha iniziato a mollare la presa sul Paese. Il picco di questa ondata è stato raggiunto, ed è molto probabile allora che anche nei prossimi giorni i numeri continueranno a decrescere.

A livello nazionale, negli ultimi sette giorni, i contagi certificati da tampone sono stati 952.468, in calo del 19% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 1.176.221). Media giornaliera 136.067 (da 168.032).

Cresce invece il tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è all’23,11% (dal 21,98% di una settimana fa, con una variazione del +5,1%). È un numero molto ondivago questo, determinato anche dal numero di tamponi effettuati.

Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è stato del 13,68% (era al 15,85%)

Sul fronte dei ricoveri in area medica si nota un sostanziale appiattimento della curva: i nuovi ingressi vengono ormai quasi completamente controbilanciati dalle dimissioni, e la pressione sul sistema ospedaliero nazionale dovrebbe iniziare a calare in modo evidente nei prossimi giorni.

Dinamica analoga per le terapie intensive, con un’occupazione a livello nazionale in calo.

I numeri del periodo ci dicono che i ricoveri ordinari sono stati 19.913 (erano 19.862 lunedì scorso), mentre quelli in terapia intensiva sono in calo: 1.584 (erano 1.685 sette giorni fa).

Il numero dei nuovi ingressi in T.I. passa da 941 a 829.

L’indice di occupazione nei Reparti Covid è al 30,5% (precedente 30,4%). Quello nei Reparti di Terapia Intensiva è al 16,6% (era al 17,6%).

Purtroppo assistiamo ancora a una continua crescita dei decessi (2.622 questa settimana, contro 2.484 della precedente). Sappiamo che questo è l’ultimo indicatore a scendere quando si entra in una fase calante dell’epidemia. Una decisa inversione di questa curva non è ipotizzabile prima di metà febbraio.

Cala per la seconda settimana consecutiva il numero dei tamponi totali: 6.881.549 (ne erano stati eseguiti la settimana scorsa 7.387.383), il 77,8% dei quali di tipo antigenico rapido.

Curva dei contagi: da 1,86 a 1,34.

Il valore di Rt nazionale si abbassa all’1,0 (da 1,37).

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 1.900 a 1.780.

Lombardia e Bergamo

Nel periodo osservato, si consolida il calo dei contagi in Lombardia: da 203.117 a 141.137 (-30,5%). Decrementa dell’11,7% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 3.016 gli attuali (erano 3.416). In calo anche quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 265 a 251.

Scende il numero dei nuovi ingressi in T.I. che passano da 103 a 84.

Cala anche l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 14,6% al 13,9% e quello relativo ai Reparti Covid, dal 32,7% al 28,8%.

Il numero dei decessi settimanali, dopo settimane di forti rialzi, ha riscontrato un decremento: sono stati infatti 570 rispetto ai 622 del periodo precedente.

Diminuiscono ancora sia il numero degli attualmente positivi, ora 372.141 (451.170 la settimana scorsa), sia quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 368.874 (erano 447.489). Il calo, in entrambi i casi è di circa il 18%.

L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in discesa, da 2.100 a 1.500, come l’indice medio settimanale di positività che passa dal 15,20% all’11,48%.

Scende anche in provincia di Bergamo il numero dei nuovi casi: i positivi sono stati infatti 13.720 rispetto ai 19.741 del periodo precedente (-30,5%).

In leggera crescita il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica all’ospedale cittadino: si è passati da 147 a 151, stabili quelli in Terapia Intensiva: 17. Sommando i ricoveri nelle altre due Asst provinciali (Bergamo Est e Bergamo Ovest) il totale degli ospedalizzati è di 350 (erano 360).

Nel periodo osservato si sono registrati altri 48 decessi.

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 1.850 a 1.240.

La campagna vaccinale

L’80,7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 4% è in attesa di seconda dose. Il 56% ha fatto la terza dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto l’84,7% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è dell’87% mentre l’82,9% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 90,7% mentre l’87,7% è vaccinato.

Ipotesi future

Sebbene dopo il raggiungimento del picco l’epidemia prosegua il calo, persistono dubbi sulla sua evoluzione futura. Dal punto di vista del numero dei casi, qualche segnale preoccupante arriva dal Regno Unito, dove da qualche giorno la curva si è stabilizzata in area 90-100.000 positivi giornalieri, un valore doppio rispetto a quello che aveva caratterizzato la fase precedente l’arrivo di Omicron.

È ancora presto per capire se la stabilizzazione è legata alla crescente diffusione della subvariante Omicron 2 (che comunque sembra rispondere alle vaccinazioni con tre dosi).

Se l’Italia seguisse l’andamento britannico avremmo una stabilizzazione intorno ai 60.000 casi giornalieri, un valore troppo elevato per considerare trascurabili le inevitabili ricadute cliniche sulla popolazione. Da misurare non solo guardando ai pazienti Covid-19, ma soprattutto alle mancate cure prestate a chi soffre di altre patologie: un continuo rinvio delle terapie oncologiche e cardiologiche (solo per fare due esempi) costituisce il presupposto ideale per un’emergenza sanitaria destinata a esplodere nel prossimo futuro.

Nonostante i problemi sopra evidenziati, è lecito sperare che nel medio termine si arrivi a una più tranquilla convivenza con il Sars-CoV-2. Perché questo accada, tuttavia, si devono realizzare alcune condizioni: 1) Il virus non deve mutare in forme clinicamente più impegnative. 2) La totalità della popolazione (non solo in Italia) dovrà essere vaccinata con tre dosi, e con buona probabilità sottoporsi a una vaccinazione annuale adattata al virus effettivamente circolante. 3) Il virus deve mutare in una forma clinicamente irrilevante, come un normale raffreddore: il che renderebbe probabilmente inutile una copertura vaccinale su larga scala (ma al momento è solo una speranza).

Rallenta la vaccinazione degli over 50

L’obbligo vaccinale ha convinto in tre settimane quasi 340mila italiani over 50 a fare la prima dose di vaccino anti-Covid. Un primo passo importante per ridurre la platea dei no vax, ma abbastanza piccolo rispetto a quanto auspicava il Governo quando ha fatto scattare ufficialmente l’obbligo lo scorso 8 gennaio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’ultimo decreto anti-Covid.

Del resto l’obbligo introdotto dal governo, dopo aver provocato nella prima settimana una fiammata nelle vaccinazioni, ha perso progressivamente l’effetto propulsivo iniziale.

Long Covid, alcune importanti scoperte

Il Long Covid, che si manifesta con oltre duecento sintomi, tra i quali la nebbia cognitiva, l’affaticamento estremo, la depressione, e un’intera costellazione di decine di disturbi diversi, colpisce circa un malato su tre e interessa anche i bambini e i ragazzi. Finora, però, non si era capito perché alcuni andassero incontro, anche per molti mesi, a conseguenze così debilitanti e altri no.

Una serie di nuove scoperte rafforzano l’ipotesi che la sindrome sia una malattia autoimmune. Altre certificano che il vaccino protegge anche dalle conseguenze a lungo termine.

Il plasma iperimmune è inefficace

Il plasma iperimmune non ha effetti migliorativi sulla salute dei pazienti affetti da Covid ricoverati e può essere dannoso per un certo sottogruppo di malati. Lo ha evidenziato Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) americano, sulla base dei dati di un nuovo studio dell’Istituto pubblicato su The Lancet.

Il plasma iperimmune, anche se viene utilizzato insieme all’antivirale remdesivir, non offre alcun beneficio aggiuntivo ai pazienti ricoverati per Covid e per alcuni malati può anche aumentare i rischi del trattamento, secondo quanto emerso dallo studio sostenuto dal NIAID.

Ok dell’Ema alla pillola Paxlovid (Pfizer)

L’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha appena autorizzato l’uso della pillola contro il Covid prodotta da Pfizer. Si chiama Paxlovid e, secondo quanto emerso, va usata il prima possibile dopo il contagio (al massimo entro 5 giorni dal primo tampone positivo).

Si tratta di un antivirale che frena la replicazione del coronavirus all’interno dell’organismo. Dagli studi effettuati in fase di test, il farmaco ha mostrato di poter prevenire l’aggravamento dei sintomi e il ricovero nel 90% dei casi. L’Italia tramite il commissario Figliuolo ne ha acquistati 40mila cicli, e i primi 11mila sono in arrivo nelle prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

