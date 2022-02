Covid: calano i ricoveri in terapia intensiva (-16), ma ci sono ancora 57 morti - BergamoNews

Continuano a calare in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva a causa del Covid, ma i decessi sono ancora parecchi. Secondo il bollettino quotidiano della Regione Lombardia, sono infatti 57 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore.

Su 231.218 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 19.389. A Bergamo 1.847.

In terapia intensiva ci sono 16 persone in meno di ieri, 235 in totale, mentre sono 28 in più quelle ricoverate nei reparti dedicati, per un totale di 3.044.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 231.218, totale complessivo: 30.721.009

– i nuovi casi positivi: 19.389

– in terapia intensiva: 235 (-16)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.044 (+28)

– i decessi, totale complessivo: 37.241 (+57)

I nuovi casi per provincia

Milano: 5.177 di cui 1.907 a Milano città;

Bergamo: 1.847;

Brescia: 2.967;

Como: 1.030;

Cremona: 810;

Lecco: 557;

Lodi: 374;

Mantova: 1.166;

Monza e Brianza: 2.032;

Pavia: 1.247;

Sondrio: 242;

Varese: 1.439.

