Arrivano le nuvole, poche e alte, accompagnate dal vento - BergamoNews

Inizia un nuovo mese, si allungano le giornate… Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a capire che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Continua la presenza dell’anticiclone Azzorriano su gran parte dell’Europa occidentale. La sua espansione garantirà condizioni di tempo stabile sulla quasi totalità del territorio lombardo, ad esclusione dei rilievi alpini di confine. Venti forti Nord-Occidentali interesseranno ancora, martedì, la fascia centro-settentrionale della regione, in graduale attenuazione nel corso della mattinata.

Martedì 1 febbraio 2022

Tempo Previsto: nuvolosità compatta lungo i rilievi alpini di confine associata a precipitazioni nevose su alta Valtellina e marginalmente, Valchiavenna, in temporanea attenuazione durante il tardo pomeriggio. Molte nubi sulle restanti aree alpine, ma senza fenomenologia associata. Nuvolosità irregolare medio-alta in transito sulle aree di pianura, in un contesto di tempo soleggiato.

Temperature: minime in rialzo, specialmente nelle zone occidentali e comprese tra 4°/8° C. Massime in lieve aumento e comprese tra 13°/15° C.

Mercoledì 2 febbraio 2022

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso lungo l’arco alpino di confine, associate a precipitazioni nevose su Valtellina, Valchiavenna e Orobie. Quota neve attorno ai 1000 metri, in risalita nel corso della giornata. Nubi medio-alte interesseranno i settori prealpini ma senza fenomenologia associata. Soleggiato sulle aree di pianura.

Temperature: minime in rialzo, specialmente nelle zone centro-occidentali dove faranno segnare valori compresi tra 6°/10° C. Massime in rialzo e comprese tra 15°/17° C.

Giovedì 3 febbraio 2022

Tempo Previsto: Irregolarmente nuvoloso al mattino per il transito di alte velature. Attenuazione della nuvolosità durante le ore centrali della giornata. Nuvolosità serale su Oltrepo pavese, Cremonese e Lodigiano.

Temperature: minime generalmente in calo e comprese tra 1°/4° C. Stazionarie su aree del Varesotto, Comasco e Brianza. Massime in calo e comprese tra 11°/15° C.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!