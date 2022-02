Alberi sradicati, tettoie volate, boschi e sterpaglie in fiamme: la conta dei danni del vento - BergamoNews

Bergamo. Superlavoro per i vigili del fuoco nella giornata di martedì 1 febbraio. A causa del forte vento, in tutta la provincia si sono verificati incendi, sono volate coperture e alcune tettoie, molti alberi sono stati sradicati.

Diversi ettari di bosco sono stati interessati da roghi: le fiamme si sono propagate alimentate dalle raffiche di vento a Gromo in località Ripa, a San Giovanni Bianco e a Costa Serina.

Alberi pericolanti sono stati messi in sicurezza e altri sono stati rimossi perché caduti a Castione della Presolana in via Papa Giovanni e in via Agro, a San Giovanni Bianco in via Bosco Fuori, a Gromo in via Moranda, a Bergamo in via Madonna del Bosco.

Numerose le strutture scoperchiate, con tettoie volate in via Promessi Sposi a Bergamo, in via della Repubblica ad Almenno San Salvatore, in via Gusmini a Clusone, in via Manzoni e Papa Giovanni a Fuipiano e nella frazione Pradella a Schilpario.

Una decina gli interventi per elementi costruttivi di alcuni stabili che sono stati portati via dal vento o sono corllati sotto le forti raffiche in via Moroni e Bonomelli a Bergamo e in via Alpe Corte ad Ardesio, dove la copertura della tensostruttura che ospita l’area ristoro nei pressi del laghetto di Valcanale è stata spazzata via dal vento.

Anche le tensostrutture dedicate alle pause e al ristoro del personale del centro vaccinale di Clusone sono state investite da raffiche di vento che le hanno divelte.

