Al via Sanremo, ospiti annunciati Fiorello, i Maneskin e i Meduza: la tv del 1° febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 1° febbraio su RaiUno alle 20.30 prenderà il via la nuova edizione del “Festival di Sanremo”. Conduce Amadeus, affiancato da Ornella Muti, che questa sera vestirà i panni della co-conduttrice.

Gli ospiti annunciati sono Fiorello, i Måneskin e i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance. E ancora, il tennista Matteo Berrettini, campione dello sport, e gli attori Raoul Bova e Nino Frassica, che interverranno per presentare la nuova stagione di “Don Matteo”.

Stasera si esibiranno i primi 12 cantanti in gara, ecco la lista in ordine alfabetico: Achille Lauro – “Domenica”; Ana Mena – “Duecentomila ore”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”; Giusy Ferreri – “Miele”; La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”; Mahmood e Blanco – “Brividi”; Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”; Michele Bravi – “Inverno dei fiori”; Noemi – “Ti amo non lo so dire”; Rkomi – “Insuperabile” e Yuman – “Ora e qui”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Sempre più fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “211 – Rapina in corso”; su Canale5 alle 21.20 “Poveri ma ricchissimi”; su Italia 1 alle 21.20 “Noi”; su Rai4 alle 21.20 “Codice Genesi”; su Rai5 alle 21.15 “1945”; su Iris alle 20.55 “La legge del più forte” e su Italia2 alle 21.10 “Derby in famiglia”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!