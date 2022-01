Ultimo giorno di mercato: l'Atalanta chiude col colpo Mihaila, la Lazio vuole Miranchuk - BergamoNews

Ultime ore di calciomercato, anche per l’Atalanta. Dopo aver abbracciato Boga e aver dato l’addio a Gosens, la società nerazzurra si prepara ad accogliere Valentin Mihaila. L’esterno rumeno classe 2000 di proprietà del Parma arriverà a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un colpo in fase di chiusura per il presente e il futuro, per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Gasperini.

Destro naturale, ama giocare nella zona sinistra del campo per sfruttare la sua abilità nell’uno contro uno rientrando sul piede preferito e diventare pericoloso in fase offensiva con gol e assist.

L’acquisto di Mihaila permetterà agli uomini mercato nerazzurri di lasciar partire Miranchuk. Il russo da quando è approdato alla Dea non ha mai convinto il mister, nonostante nell’ultimo periodo sia stato impiegato con maggiore continuità.

Per caratteristiche il trequartista ex Lokomotiv Mosca non è l’uomo adatto per il gioco del Gasp e non riuscendo a esprimersi ai livelli richiesti potrebbe salutare Zingonia. Il corteggiamento della Lazio si è fatto sempre più insistente e a breve potrebbe chiudersi l’operazione per il suo passaggio in biancoceleste.

L’Atalanta dovrebbe concludere così, senza ulteriori manovre, l’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. La cessione di Piccoli non dovrebbe essere rimpiazzata con una punta di peso da alternare a Zapata mentre nelle altre zone del campo ci sono almeno due alternative, spesso di qualità, per ogni ruolo. I presupposti per fare un grande girone di ritorno ci sono tutti e la squadra bergamasca ha alzato ulteriormente l’asticella.

