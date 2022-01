Tuta da sci completamente riciclabile, la sostenibilità RadiciGroup a Milano Unica - BergamoNews

Un completo da sci realizzato con filati provenienti dal riciclo e riciclabile a fine vita, senza rinunciare a stile, design e prestazioni tecniche: è questo il biglietto da visita di RadiciGroup alla 34ª edizione di Milano Unica, in programma 1 e 2 febbraio alla Fiera di Milano Rho.

All’interno dell’Innovation Area di TexClubTec, la sezione Tessili tecnici e funzionali di Sistema Moda Italia, si potrà toccare con mano la nuova divisa dello Sci Club RadiciGroup, ideata da RadiciGroup in collaborazione con il brand di abbigliamento sportivo DKB.

“Il completo, composto da giacca e pantaloni – sottolinea Marco De Silvestri, Direttore Sales&Marketing, Apparel and Technical di RadiciGroup Advanced Textile Solutions – è caratterizzato da un tessuto realizzato con il nostro filato in nylon riciclato Renycle. Anche l’imbottitura e i numerosi accessori della tuta, tra cui le zip, i velcri, i bottoni e il filo delle cuciture sono in poliammide. È stato un progetto ambizioso e siamo arrivati a un risultato concreto di circolarità nell’abbigliamento sportivo, dove le performance sono imprescindibili, grazie a una continua e forte collaborazione con gli altri operatori della filiera, per sviluppare materiali tra loro chimicamente affini che potessero garantire le prestazioni tecniche elevate richieste da questo tipo di applicazione”.

In fiera, oltre a Renycle, RadiciGroup presenta capi realizzati con il filato Repetable, poliestere ottenuto dal riciclo post-consumer delle bottiglie di plastica, e capi in Biofeel, brand che identifica l’offerta di filati da fonte rinnovabile sia in nylon che in poliestere.

“Il messaggio che vogliamo portare proprio qui a Milano Unica – continua De Silvestri – è che noi operatori a monte della filiera, grazie alla conoscenza dei materiali, possiamo concretamente supportare i brand della moda nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative e circolari: eco-design e riciclabilità, abbinate a estetica e performance, sono e saranno sempre più i reali driver della sostenibilità del settore”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!