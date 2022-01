Roncalli Viaggi vi porta… al Festival di Sanremo! - BergamoNews

Ci siamo. È tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2022!

Quest’anno, Roncalli Viaggi offre la possibilità straordinaria a tutti i followers della propria pagina Facebook, di vivere in diretta alcuni momenti esclusivi di questa grande manifestazione!

Correte a mettere il vostro like, conviene.

Grazie ad una collaborazione con un grande protagonista del Festival di Sanremo che ha vissuto molte edizioni “dietro le quinte” e ne ha vinte anche due con Elisa e gli Avion Travel, durante i giorni del Festival Umberto Labozzetta si collegherà sulla pagina Facebook “Roncalli Viaggi” e ci racconterà qualche notizia proprio da Sanremo.

Labozzetta è una figura creativa e professionale che annovera competenze in materia di comunicazione e relazioni pubbliche. Nel corso della sua carriera ha lavorato a fianco di Linus, Albertino, Jovanotti, Amadeus, Fiorello e Marco Baldini. Si è occupato delle relazioni esterne, dello sviluppo del network e dell’ufficio promozione e stampa di Radio Deejay, poi ha cominciato a lavorare come responsabile dell’ufficio promozione alla Sugar di Caterina Caselli, in Sugar il primo progetto che ha seguito è stato quello relativo alla promozione di Elisa, un lavoro molto intenso e, da promoter, ha vinto due Festival di Sanremo consecutivi, uno con Elisa e l’altro con gli Avion Travel.

Grazie all’esperienza acquisita nel gruppo Sugar, ha creato la Lab Promotion srl che, dal 1999 ad oggi ha lavorato per Antonello Venditti, Francesco Renga, Gianluca Grignani, Marina Rei, Elio e le Storie Tese, Umberto Tozzi, Paolo Conte, Mario Venuti, Jack Savoretti e altri artisti. All’interno di questa realtà, ha dato vita alla PassoDopoPasso edizioni musicali, con cui si adopera non solo per portare alla luce artisti emergenti, ma anche per esplorare inedite metodologie di fare e comunicare musica.

Vi consigliamo, dunque, di mettere il vostro like sulla pagina Facebook RONCALLI VIAGGI e di attivare le notifiche, di modo da non perdervi nessuna delle dirette. Ne vedremo delle belle!

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!