Pergreffi (Lega): "La federazione del Centrodestra è la risposta alle necessità del Paese" - BergamoNews

Roma. Dopo la rielezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella è vivo il dibattito nel centrodestra sul futuro delle alleanze. La senatrice della Lega Simona Pergreffi interviene affermando: “Il centrodestra è maggioranza nel Paese: nessun tradimento, nessun inciucio può mettere in discussione una realtà che è il risultato di buone politiche sui territori, ascolto delle necessità delle nostre comunità, sostegno concreto alle aspettative dei cittadini. Se qualcuno se l’è dimenticato, sarà la Lega a ricordarlo: lavoreremo ad un nuovo contenitore che sappia tracciare un perimetro entro il quale non ci sia spazio per transfughi e voltagabbana. Gli italiani ci chiedono risposte alle difficoltà quotidiane; bene ha fatto Matteo Salvini a proporre la federazione che unisce visioni e capacità pur mantenendo individuali valori e tradizioni. Ora al lavoro per individuare soluzioni e fornire risposte alle emergenze che incombono sull’Italia”.

