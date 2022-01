Non mi lasciare, Diana o Boy erased? La tv del 31 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 31 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Non mi lasciare”. Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo – gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro il quale però inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi che in quell’orfanotrofio sono stati perpetrati. Ma eventi, assolutamente inattesi, rimetteranno in discussione l’ultimo capitolo delle indagini…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in Paradiso”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Addio al celibato” e “Il pastello rosso”.

Nel primo, il proprietario di un peschereccio viene trovato morto su una spiaggia. Ad ucciderlo è stato un arpione da pesca subacquea, ma chi – ha portato la vittima su quella spiaggia, visto che la sua barca non si è mossa? Nel secondo, la morte di una famosa produttrice di cosmetici naturali dell’isola si trasforma in un’occasione per riesumare un tragico episodio della vita della donna…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Italia1 alle 21.25 proporrà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Sleight Magia”; su La5 alle 21.05 “Diana – La storia segreta di Lady D”; su Iris alle 21 “Boy erased – Vite cancellate” e su Italia2 alle 21.10 “The Stronghold – La roccaforte”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Sciarada – Il circolo delle parole. Hemingway. L’altro Hemingway 1929-1944”. Ernest Hemingway scrive a Cuba Per chi suona la campana, romanzo ambientato durante guerra civile spagnola, – che esce nel 1940 mentre scoppia una guerra ancora più terribile. La vita privata e la scrittura di uno degli autori americani più amati con interviste, testimonianze e documenti straordinari.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Sherlock”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

