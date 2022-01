Niente 3-0 a tavolino, Atalanta-Torino saltata per Covid si deve recuperare - BergamoNews

Niente 3-0 a tavolino, Atalanta-Torino di deve recuperare. È questa la decisione del giudice sportivo per la partita saltata il 6 gennaio scorso per il focolaio nel gruppo squadra granata, che in seguito all’intervento dell’Asl di Torino non aveva potuto venire a Bergamo per giocare.

Il ricorso dell’avvocato dei Granata è stato accolto. La decisione si basa sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi a Bergamo.

Per le altre due partite ancora in bilico, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, non c’è stato ancora il pronunciamento ma la decisione potrebbe essere la medesima. Nei giorni scorsi era stato invece deciso per il recupero di Bologna-Inter.

