Mihaila all'Atalanta: colpo o scommessa? - BergamoNews

Colpo o scommessa?

Su Valentin Mihaila ultimo acquisto dell’Atalanta bisognerebbe rispolverare un vecchio slogan: ‘i fatti separati dalle opinioni’. O, come diceva un allenatore bergamasco ex atalantino che stimiamo molto (Vavassori, tanto per non fare nomi), per giudicare un calciatore e soprattutto un attaccante prendi in mano il Panini (l’almanacco) e guardi la sua scheda. Lì c’è il suo profilo. I numeri non tradiscono.

E riguardo a Mihaila i numeri non sono molto incoraggianti: l’anno scorso, in Serie A col Parma, bloccato da un infortunio muscolare tra ottobre e dicembre, poi in campo tra gennaio e aprile e quindi anche un anno fa in Atalanta-Parma 3-0, il 6 gennaio 2021. Quando entra al 10′ del primo tempo per sostituire Karamoh infortunato e piazzarsi sulla destra dell’attacco gialloblù. In tutto il campionato fa registrare 18 presenze, 4 come titolare, 3 gol e 2 assist e si ferma di nuovo a fine aprile per un problema agli adduttori.

Quest’anno, in Serie B sempre col Parma che non sta brillando come dovrebbe, gioca 13 partite su 18 di cui 10 come titolare, fa 2 gol e 1 assist. Si ferma per infortunio tra novembre e dicembre e rientra il 21 gennaio, poi salta l’ultima partita col Crotone perché già fatto il passaggio all’Atalanta.

Ecco, questi i fatti. Mihaila è un’ala piede destro che gioca solitamente a sinistra, dotato di quella velocità che lo fa assomigliare a Boga, a una sua alternativa o a un’altra freccia a disposizione in attacco, visto che eventualmente possono giocare entrambi, uno a destra e l’altro a sinistra. Ma ci penserà Gasperini, che pare abbia voluto espressamente Mihaila e questa è la garanzia migliore per l’attaccante dell’Under 21 della Romania, una promessa con indubbie qualità. Diverse dai trequartisti Malinovskyi-Miranchuk-Ilicic, più votato alla corsa e al ribaltamento dell’azione, qualità che appartengono più a un Boga e potrebbero far comodo come soluzione alternativa in attacco.

Ecco, se guardiamo alle opinioni allora Mihaila può essere definito un colpo. Lorenzo Minotti, ex capitano del Parma che quindi conosce bene il giocatore, si sbilancia: “Mihaila darà più soddisfazioni di Boga: ha velocità, tecnica, deve migliorare il senso del gol”.

Speriamo che abbia ragione. Magari non su Boga, l’acquisto più atteso e voluto, che si vorrebbe non deludesse. Certo, Mihaila dalla sua ha la giovane età, 22 anni mercoledì 2 febbraio e poi… e poi ci affidiamo come al solito al Gasp: un attaccante in più è come il pane per lui, perciò avrà anche già in mente come indirizzarlo e guidarlo.

Buon lavoro.

