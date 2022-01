La Fisi conferma i miglioramenti di Sofia Goggia e Mattarella le fa gli auguri - BergamoNews

A poco meno di una settimana dall’inizio delle Olimpiadi Invernali, il recupero di Sofia Goggia prosegue a passi spediti.

Decisa a difendere la medaglia d’oro conquistata quattro anni fa a Pyeongchang, la 29enne di Bergamo ha avuto ottime risposte dalla visita di controllo svolta dalla commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) nel pomeriggio di domenica 30 gennaio.

L’entourage guidato dal dottor Andrea Panzeri ha infatti evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro infortunato nel corso del supergigante femminile di Cortina d’Ampezzo, lasciando così viva la speranza di vedere l’azzurra al via della discesa libera in programma il prossimo 15 febbraio.

Dopo aver iniziato il proprio percorso riabilitativo poche ore dopo la caduta patita all’ombra delle Dolomiti, Goggia avrà modo di intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina proseguendo contemporaneamente le terapie fisiche, apparse sinora particolarmente vincenti.

“Le cose stanno progredendo nel modo sperato – ha commentato la fuoriclasse tricolore -. Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione”.

Il percorso svolto dalla campionessa olimpica ha interessato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, poco dopo la sua rielezione, ha sentito telefonicamente il numero uno del Coni Giovanni Malagò in vista della partenza per Pechino.

“Rivolga i miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri e in particolare a Michela Moioli per il suo nuovo ruolo di portabandiera e a Sofia Goggia con gli auguri di pronta guarigione – l’invito del Capo dello Stato -. Vi seguirò con grande affetto e ci rivedremo al ritorno. L’Italia è sempre orgogliosa di voi”

In attesa di verificare le proprie condizioni sugli sci, Sofia Goggia non ha mai smesso di faticare sugli attrezzi come testimoniato in un video pubblicato sui propri canali social nel quale ha voluto chiamare in causa una leggenda dello sport mondiale: “Come dice Lindsey Vonn: no room for doubts”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!