Estetica e innovazione per la nuova sede COMS: terminati a Esine i lavori di realizzazione affidati a Magnetti Building - BergamoNews

L’azienda COMS, carpenteria officina meccanica specializzata, nasce nel 1978 a Cividate Camuno, territorio storicamente legato alla lavorazione del ferro. Le sue opere spaziano dalle strutture civili e industriali ai macchinari e più in generale alle attrezzature, esaltando il connubio tra carpenteria e meccanica. L’azienda bresciana, attualmente guidata da Fabrizio Gregori, vanta un’esperienza di oltre 40 anni ed è considerata un punto di riferimento da circa 45 clienti. Si tratta di un’azienda che negli anni ha risposto in maniera molto positiva al cambiamento e all’innovazione tecnologica: la realizzazione della nuova sede fornisce un’ulteriore prova della costante volontà di crescita e di conquista di nuovi mercati.

In Valle Camonica il problema delle aree dismesse è piuttosto frequente, l’Azienda ha pertanto deciso di partire, per il proprio investimento, dalla riqualificazione di un’area in disuso da oltre dieci anni anziché intaccare nuovi terreni: è stata proposta in questo modo una soluzione vantaggiosa a un problema paesaggistico e allo stesso tempo è stato offerto un nuovo polo produttivo al comune di Esine e più in generale al territorio bresciano.

La realizzazione dei lavori è stata affidata a Magnetti Building, punto di riferimento nel settore della prefabbricazione e dell’edilizia. In un’area di circa 5.000 mq sono stati realizzati un sito produttivo e un’innovativa palazzina uffici. La posizione del nuovo edificio gode di una grande visibilità essendo situata nelle vicinanze dell’ospedale di Esine, sulla via che da Brescia conduce a Ponte di Legno, ragione per cui la nuova sede COMS risponde anche a numerose esigenze estetiche. L’innovazione dell’intervento è da ricercarsi anche nei nuovi carroponti che hanno ora una portata di 50 tonnellate, misura che supera la media della maggior parte delle strutture prefabbricate.

La caratteristica che accomuna COMS a Magnetti Building è la forte propensione all’aggiornamento e allo sguardo verso il futuro: una costante ricerca verso nuove soluzioni, più tecnologiche e innovative.

