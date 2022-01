Contro l'odio sul web, il Vava dedica "Ciapp" ai leoni da tastiera - BergamoNews

È una dedica che è anche un atto di riguardo nei confronti dei cosiddetti “Leoni da tastiera”, ossia coloro che ruggiscono spesso dietro un nickname ed esprimono pesanti valutazioni, epiteti, parolacce ed insulti per le più disparate categorie.

In fondo, come sosteneva Umberto Eco, il web ha permesso a tutti di esprimere la propria opinione. Anche a coloro che dopo due bicchieri di rosso al bar esprimono giudizi su tutto come se fossero validi pareri di affermati professionisti. Virologi, quirinalisti, ct della nazionale: tutti possiamo essere esperti di tutto davanti ad una tastiera e dietro un nikname, magari accompagnato dall’immagine di un gattino.

Ci voleva il Vava che con un remake di “Jump” dei Van Halen, che diventa – per trasposizione dialettale “Ciapp” preceduto da “Va a dà a via i” tra parentesi – un modo per invitare oltremare coloro che proprio dietro lo scudo di una tastiera esprimono pesanti commenti o considerazioni.

Il Vava, dicevamo, ne fa anche un atto di riguardo, immaginando il nostro leone da tastiera pronto all’opera dopo essersi sgranchito dita e collo. Come un felino nella savana.

C’è poi l’invito a desistere dal commentare continuamente denigrando tutti, dai politici al ristorante dove forse il servizio non era stato all’altezza delle aspettative. A questo si aggiunge il suggerimento di rilassarsi andando magari a fare un giro per sfogare tutte le rabbie represse.

Ottima la band che esegue il pezzo, superlativo il Vava che assimila le grida dei Van Hallen al sonoro di dolorose spaccate sul palco. Insomma, l’artista bergamasco si conferma un bravo cantante e attento osservatore della realtà, anche quella virtuale con la quale forse egli stesso ha dovuto fare i conti.

© Riproduzione riservata

