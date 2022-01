Checco Zalone e anche Fiorello: tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo - BergamoNews

È tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo 2022. La kermesse, giunta alla 72esima edizione, si svolgerà al teatro Ariston da martedì 1 a sabato 5 febbraio proponendo cinque serate all’insegna di musica e spettacolo.

Ancora una volta la conduzione sarà affidata ad Amadeus, che si occupa anche della direzione artistica di questo evento, che rappresenta l’appuntamento musicale più seguito in Italia: ogni volta milioni di spettatori si sintonizzano su RaiUno, per vederlo.

Oltre agli spettatori televisivi, che costituiscono la fetta più consistente di chi guarda il festival, quest’anno il pubblico torna ad essere presente sulle poltroncine dell’iconico teatro della città dei fiori, mentre nel 2021 le restrizioni anti-Covid non lo avevano permesso. Sarà quindi un festival in cui si cercherà di tornare alla normalità con il calore del pubblico che rende speciale questa manifestazione. Come ha spiegato nei giorni scorsi il sindaco di Sanremo, Alberto Bianchieri, la capienza dell’Ariston arriverà fino al 100%, potranno entrare gli spettatori in possesso della certificazione verde senza il bisogno del tampone, ma con la mascherina Ffp2.

Per quanto riguarda il red carpet, le persone che avranno accesso e tutti gli addetti ai lavori saranno obbligati ad esibire il Green Pass rafforzato, a indossare sempre le mascherine Ffp2 oltre a tutte le autorizzazioni del caso. L’obiettivo, come ha evidenziato Banchieri, è quello di far entrare il pubblico all’Ariston in completa sicurezza.

IL REGOLAMENTO – Quest’anno gli artisti in gara saranno 25, uno in meno rispetto a quelli dell’edizione 2021. Si tratta dei 22 nomi scelti direttamente da Amadeus ai quali vanno aggiunti i tre vincitori di Sanremo Giovani. Non è prevista la categoria delle Nuove Proposte (i Giovani si sono sfidati a dicembre e tre di loro hanno ottenuto un posto nella lista dei Big). Sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla finale con la proclamazione del vincitore. Torna, inoltre, la serata speciale delle Cover di venerdì 4 febbraio, durante la quale gli artisti eseguiranno un brano degli Anni ’60, ’70, ’80 o ’90.

Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata.

I CANTANTI IN GARA – Il cast è trasversale e spazia fra nomi più navigati – come Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Donatella Rettore e Iva Zanicchi – e nomi emergenti come Blanco, Rkomi, Aka 7even e Sangiovanni.

Ecco tutti i nomi e le canzoni: Achille Lauro – “Domenica”; Aka 7even – “Perfetta così”; Ana Mena – “Duecentomila ore”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”; Elisa – “O forse sei tu”; Emma – “Ogni volta è così”; Fabrizio Moro – “Sei tu”; Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”; Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”; Giusy Ferreri – “Miele”; Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”; Irama – “Ovunque sarai”; Iva Zanicchi – “Voglio amarti”; La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”; Le Vibrazioni – “Tantissimo”; Mahmood e Blanco – “Brividi”; Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”; Matteo Romano – “Virale”; Michele Bravi – “Inverno dei fiori”; Noemi – “Ti amo non lo so dire”; Rkomi – “Insuperabile”; Sangiovanni – “Farfalle”; Tananai – “Sesso occasionale”; e Yuman – “Ora e qui”.

Ed ecco, invece, gli abbinamenti delle cover: Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè; Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni; Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”; Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo; Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli; Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”; Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears; Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh; Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”; Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè; Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti; Highsnob e Hu con Mr.Rain – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco; Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani; Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva; La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes; Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney; Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli; Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele; Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John; Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti; Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin; Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi”; Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli; Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà; e Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra.

GLI OSPITI – Tra gli ospiti annunciati ci sono il comico Checco Zalone, il “super ospite”, ma anche il cantante Cesare Cremonini, i Maneskin (ai quali verrebbe affidata al’apertura della prima serata del festival), il gruppo musicale dei Meduza, la cantante Laura Pausini /attesa nella seconda serata), gli attori Luca Argentero, Raoul Bova, Lino Guanciale e Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è vociferato parecchio in merito alla possibile presenza di Fiorello, legato da un grande rapporto di amicizia con Amadeus. Nella giornata di ieri, sabato 29 gennaio, il popolare showman è arrivato a Sanremo accolto a braccia aperte dal conduttore e direttore artistico della kermesse. Ad avvistarlo sono stati alcuni fotografi del settimanale Chi e di Sanremo News ma la notizia era già nell’aria dopo che Amadeus aveva contribuito ad accrescere la suspense, pubblicando i video delle sue ricerche dell’amico nella stanza d’albergo di fronte alla sua, la 407, dove Fiorello ha alloggiato nelle due edizioni passate e che il direttore artistico di Sanremo aveva prenotato, speranzoso, anche quest’anno.

Fiorello ha cercato di passare inosservato indossando parrucca, mascherina e cappellino di lana scendendo dall’auto all’ingresso all’Hotel Globo, dove si fermerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus. L’albergo ha accesso diretto all’Ariston attraverso un piccolo cortile, ed è lì che Fiorello ha raggiunto l’amico conduttore e ha incontrato Checco Zalone.

Non si sa ancora quale sarà il suo coinvolgimento nel corso delle cinque sere del Festival: potrebbe essere accanto ad Amadeus nella serata di apertura, essere protagonista di diverse incursioni sul palco o fare entrambe le cose. Fiorello è arrivato giusto in tempo per assistere alle prove dei Maneskin, vincitori dell’ultimo Festival e superospiti nella serata di apertura. In teatro per le prove, rigorosamente a porte chiuse, c’era anche Checco Zalone. Con ogni probabilità, il comico pugliese giocherà anche con Fiorello, come ha già fatto quando fu suo ospite a Viva RaiPlay.

E va ricordato che, dopo l’esperienza sanremese, per la gioia dei fan, Fiorello arriverà a Bergamo: sabato 12 e domenica 13 febbraio alle 21 si esibirà al teatro Creberg con lo spettacolo “Fiorello presenta: Bergamo!”.

LE CO-CONDUTTRICI – Sul palco dell’Ariston, ogni sera, Amadeus sarà affiancato da un personaggio femminile a cui sarà affidato il ruolo di co-conduttrice. La prima serata toccherà a Ornella Muti, la seconda a Lorena Cesarini (attrice rivelazione di Suburra), la terza a Drusilla Foer (attrice e star del web), la quarta a Maria Chiara Giannetta e la serata finale a Sabrina Ferilli.

Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello condurranno il “PrimaFestival”, il programma che da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio seguirà il Tg1 con anticipazioni e curiosità su Sanremo 2022.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!