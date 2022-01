Ancora sole, poche nuvole e venti di Favonio - BergamoNews

Le previsioni del tempo su Bergamo a cura del Centro Meteo Lombardo con il bollettino curato da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

La stabile presenza, sull’Atlantico centro-settentrionale e sull’Europa occidentale, dell’anticiclone azzorrianno, si contrappone a un estesa area depressionaria presente sul resto d’Europa e avente il suo centro sulle regioni Baltiche. Tale contrasto favorirà intense correnti Nord-occidentali che dal pomeriggio di martedì interesseranno i nostri territori lombardi. Continua una fase marcatamente stabile e priva di precipitazioni sulla quasi totalità della nostra regione, ad esclusione dei rilievi alpini confinali, dove assisteremo ad alternanza di schiarite ed annuvolamenti accompagnati da precipitazioni nevose.

Lunedì 31 gennaio 2022

Tempo Previsto: sereno su gran parte della Lombardia ad esclusione delle aree alpine di confine dove assisteremo ad un rapido aumento della nuvolosità sin dalle prime ore del mattino. Nuvolosità che sarà responsabile, da metà giornata, di precipitazioni nevose su aree settentrionali della Valtellina e Valchiavenna. Foschie e locali banchi di nebbia in pianura ed Oltrepo pavese, in dissolvimento durante la prima parte della giornata. Da metà giornata, il Favonio farà capolino su varesotto, comasco, lecchese, Brianza, milanese e pavese occidentale, con intensità variabile e a tratti intensa.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese fra +1/+3 °C; massime in generale lieve calo e comprese tra +8/+11 °C, 13/15 °C. sulle aree centro-occidentali.

Venti: in pianura deboli occidentali, con rinforzi Nord-Occidentali nel corso del pomeriggio/sera, fino a 50/60 km/h, su varesotto, comasco, lecchese Brianza, milanese e pavese occidentale; dalla serata, venti forti Nord-Occidentali anche sulle restanti aree con intensità compresa tra i 40/50 km/h. In quota forti nord-occidentali, tendenti a rinforzare.

Martedì 1 febbraio 2022

Tempo Previsto: molto nuvoloso lungo i rilievi alpini di confine associate a precipitazioni nevose su Valtellina e marginalmente, Valchiavenna. Sulle restanti zone alpine molte nubi, ma con scarsa fenomenologia associata. Passaggi nuvolosi di nubi medio-alte sulle restanti aree, in un contesto di tempo soleggiato.

Temperature: minime in rialzo, specialmente nelle zone occidentali e comprese tra 5°/8° C. Massime stazionarie.

Venti: moderati occidentali su aree occidentali della regione, in attenuazione dal pomeriggio; deboli nord-occidentali sulle restanti aree. In quota forti da Nord-Ovest tendenti ad attenuarsi nel corso della giornata.

Mercoledì 2 febbraio 2022

Tempo Previsto: Al mattino molte nubi lungo i rilievi di confine che daranno luogo a sporadiche precipitazioni nevose a quote attorno ai 1000 metri, in attenuazione nel corso della giornata.

Nubi medio-alte interesseranno i settori prealpini ma senza fenomenologia associata. Soleggiato su i restanti settori.

Temperature: minime in rialzo, specialmente nelle zone occidentali e comprese tra 5°/9° C. Massime in rialzo e comprese tra 15°/17° C.

Venti: al mattino, deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia alpina e prealpina; deboli occidentali lungo la fascia di pianura, tendenti dal pomeriggio a disporsi dai quadranti settentrionali.

In quota forti da Nord-Ovest tendenti ad attenuarsi dal tardo pomeriggio.

