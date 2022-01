Storico bronzo per Silvia Persico ai mondiali di ciclocross, festa a Cene: "Esponiamo il tricolore" - BergamoNews

Storico podio per la bergamasca Silvia Persico ai campionati del mondo di ciclocross, negli Stati Uniti. La 24enne di Cene ha riportato l’Italia sul podio dopo 8 anni conquistando la medaglia di bronzo.

“Un risultato storico per il nostro paese e per l’Italia intera – commentano dall’amministrazione comunale -. Un vero onore vederla su quel podio, un piccolo grande pezzo di Cene nel mondo. Per festeggiarla, esponiamo tutti la bandiera tricolore”.