La sposa, Una tata magica o Deadpool 2? La tv del 30 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in v, domenica 30 gennaio su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “La sposa”, con Serena Rossi. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L’uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d’ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti. Quando Italo torna a casa, tra lui e Maria sembra iniziare a nascere un sentimento profondo…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Lopez riprende servizio dopo la maternità. Grey comunica a Tim la sua intenzione di andare a parlare con Elijah e si presenta da lui proprio quando c’è Wesley…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Deadpool 2”; su Rai4 alle 21.20 “Frank & Lola”; su La5 alle 21.05 “Una tata magica”; su Iris alle 20.55 “Bordertown”;

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. L’ultimo episodio di ‘Immensa Africa’ ci porta in Sudafrica, nella Riserva di Mala Mala, un paesaggio incontaminato di 13,500 ettari. A seguire, Gianfranco Anzini, in Sicilia, è andato alla scoperta del territorio circostante le Madonie, le montagne a ridosso di Palermo note per un’importante miniera di sale fossile.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!