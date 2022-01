Escursionisti bloccati a Foppolo, Mezzoldo e Valtorta: super lavoro per il Soccorso Alpino - BergamoNews

Valle Brembana. Giornata di intenso lavoro quella di sabato 29 gennaio per il Soccorso alpino.

La prima chiamata poco prima delle 13,30 a Foppolo, per due escursionisti, residenti nella Bassa bergamasca, in difficoltà sul canale Ovest del Monte Toro. Erano incrodati e non riuscivano a sbloccarsi, allora hanno chiesto aiuto. Sono intervenuti otto tecnici Cnsas e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che li ha recuperati. L’intervento è finito alle 14.

Pochi minuti dopo, allertamento a Mezzoldo per una ragazza bresciana che voleva salire sul Monte Cavallo ma ha perso l’orientamento, è finita in una zona impervia e ha chiamato i soccorsi. Dieci tecnici sono saliti da San Simone, l’hanno individuata, raggiunta e accompagnata a valle.

Appena terminato l’intervento c’è stata la terza chiamata, per tre escursionisti, due ragazze e un ragazzo, nel territorio del comune di Valtorta. Si trovavano lungo il sentiero 101, dal passo del Toro verso il rifugio Grassi, illesi ma non in grado di proseguire. Le squadre li hanno raggiunti e aiutati a scendere. L’intervento è finito in serata.

