Covid: a Bergamo 1.489 nuovi casi, in Lombardia calano ricoveri e tasso di positivà - BergamoNews

Sono 1.489 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 14.558 in tutta la Lombardia a fronte di 147.338 tamponi eseguiti, con una percentuale di positività in discesa al 9,8%.

In calo anche i ricoveri: stabili a 254 in terapia intensiva ma diminuiti in tutti gli altri reparti, dove si trovano 3.004 pazienti (68 meno di ieri). Sono invece 62 i decessi.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.015 contagi, a Brescia 2.158, a Varese 1.243, a Monza 1.108, a Como 877, a Mantova 824, a Pavia 723, a Cremona 576, a Lecco 457, a Lodi 319 e a Sondrio 277.

