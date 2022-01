“Bergamo Viva”, come scoprire la città sottobraccio a Donizetti, Tasso e Papa Giovanni - BergamoNews

“Gli occhi dei protagonisti inevitabilmente, sono cronologicamente sfalsati rispetto alla contemporaneità e di conseguenza note esplicative descrivono il cambiamento dei tempi, le mutazioni nei secoli” precisano i due autori, Mapelli e Talarico.

“Per il viaggiatore che percorre la penisola alla ricerca di storia e cultura, Bergamo può dirsi a buon diritto una delle tappe imperdibili – proseguono i due autori -. Per la sua innegabile bellezza; per la riservatezza e la civiltà che si respira dappertutto. La Città Alta è un angolo di Toscana in Lombardia, con torri patrizie, piazze fascinose, teatri, case di prestigio, il tutto incastonato in un fondale di splendide colline. La Città Bassa è brulicante di vita, strade, monumenti e architetture magnifiche. La pandemia ha colpito terribilmente questa città con il suo territorio. La ripresa delle attività sarà l’occasione per insediarsi stabilmente fra le destinazioni turistiche italiane da non perdere. Questa guida vuole dare il suo contributo, accompagnando il turista-lettore grazie a ciceroni d’eccezione”.