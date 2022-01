A Solto Collina è gia schermaglia per il sindaco - BergamoNews

Solto Collina. Si riparte. E sarà un anno particolare per Solto Collina, che in vista delle elezioni comunali vede surriscaldarsi il clima, che peraltro non si è mai nemmeno raffreddato in questi ultimi cinque anni.

Maurizio Esti, il primo cittadino uscente, dice basta: in realtà potrebbe ricandidarsi perché Solto Collina ha meno di 3000 abitanti e quindi non ci sono vincoli di terzo mandato, ma dice basta.

In pole position c’è Tino Consoli, attuale vicesindaco, che dovrà ricostruire una lista con molti nomi nuovi.

Da capire cosa farà Sabrina Amaglio, attuale consigliera comunale, che qualcuno vede bene come candidata sindaco e che non sarebbe proprio in rapporti idilliaci con Consoli.

Poi c’è l’attuale minoranza: non ci sarà più Andrea Pedemonti, ma il gruppo pare intenzionato ad andare avanti, si faceva il nome dell’ex sindaco Fabrizio Minelli, che con Consoli ed Esti in questi cinque anni ha dato vita a un confronto molto acceso, ma Minelli glissa: “Ho già dato”.

Nei giorni scorsi è uscito un nome nuovo, quello di Filippo Cassarino, molto conosciuto in zona, uno degli artefici della corsa Sarnico Lovere Run.

Insomma, Solto Collina attira sempre molta attenzione: qui le liste uniche non se le ricorda nessuno.

