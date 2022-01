A due passi dall’Accademia Carrara: la chiesa di San Pietro e Paolo e la vicenda degli Umiliati - BergamoNews

Bergamo. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo può apparire difficile da individuare per un occhio non particolarmente attento. Posizionata nella parte bassa di via San Tomaso, la struttura si mimetizza fra i numerosi edifici che costellano il centro storico di Bergamo, sfuggendo così all’attenzione di coloro che raggiungono la vicina Accademia Carrara.

La storia dell’edificio si lega in realtà ad alcune delle più antiche istituzioni laiche della città che, a partire dal XII secolo, avevano sede nei pressi dell’attuale piazza Giacomo Carrara: si trattava di tre “domus” umiliate destinate ad accogliere uomini e donne che, senza pronunciare voti, avevano modo di trascorrere una vita di lavoro e preghiera ispirandosi agli ideali evangelici.

Situata nei pressi della chiesa di San Tomaso e di un’antica fonte da cui prendeva il nome, la “domus de la Fontana” ospitava una comunità dedita alla lavorazione dei pannilana e caratterizzata da un’ampia presenza femminile come testimoniata anche dalla partecipazione ai Capitoli.

Discorso diverso per la “domus de Thovo” che, all’interno degli spazi posti fra via della Noca e via San Tomaso, “fratres” e “sorores” erano rappresentati con pari dignità e pari diritti da un “minister” e da una “ministra.

Scomparse con buona probabilità in occasione della grave crisi del Trecento, le due comunità erano accompagnate da una terza conosciuta come “domus de Bienzano”, citata per la prima volta nel 1278 e con buona probabilità originatasi fuori dal capoluogo come suggerito dal nome che fa riferimento a una località della Val Cavallina.

In grado di incamerare buona parte delle proprietà appartenenti alle altre “domus”, quest’ultima andò incontro a un processo di clericalizzazione che comportò alla costituzione di una prepositura e di un convento di frati consacrati.

Nella stessa area sorse nel XV secolo la chiesa di San Pietro la quale influenzò l’intitolazione del vicino cenobio il quale subì la soppressione dell’ordine degli Umiliati ordinata da papa Pio V con una bolla del 7 febbraio 1571.

Un intervento che colpì anche l’edificio sacro il quale divenne commenda del cardinale Girolamo Albani che, insieme ad altre famiglie nobili della città, provvedette alla costituzione di una scuola guidata da don Antonio Villa che occupò sia gli spazi del convento che quelli della sacrestia.

Passata in commenda ad alcuni prelati della casata Tasso, la struttura venne acquisita nel 1619 dalle Dimesse di Borgo San Tomaso che preferirono rinunciare all’uso e puntare come luogo di culto a uno spazio interno al loro edificio costruito sul lato opposto della strada.

Ristrutturato e modificata nel corso degli ultimi secoli, la chiesa presenta una facciata risalente all’Ottocento attraversata da una cornice marcapiano che la divide in due ordini: in quello inferiore è ampiamente visibile la presenza di marmo suddiviso da quattro lesene scanalate dotate di capitelli ionici e chiamate a reggere una cornice con altrettanti fregi.

L’intonaco la fa invece da padrone nell’ordine superiore che vede al centro un’ampia apertura centinata utilizzata per illuminare l’intera aula, terminando con un timpano triangolare dove è impressa la dedicazione dello stabile ai santi Pietro e Paolo.

Accedendo dall’ingresso principale si raggiunge un’unica navata a pianta rettangolare divisa in cinque campate da lesene accoppiate e coperta da una volta a botte dove sono visibili alcuni riquadri raffiguranti immagini di santi.

L’area si chiude con una balaustra in marmo accompagnata da due statue di angeli in bronzo che delimita il passaggio al presbiterio, sopraelevato di due gradini e sovrastato da un grande arco trionfale.

Dotato di un organo Serassi e di un coro absidato con volta a catino, quest’ultimo è occupato nella parte superiore da una cupola con lucernario, mentre nei pressi dell’altare è visibile una pala risalente al XVIII secolo nella quale è ritratta la Vergine col Bambino tra i santi Pietro e Paolo.

Nonostante la chiesetta possa rimanere celata agli occhi di turisti e curiosi che attraverso Borgo Pignolo, rappresenta comunque una tessera fondamentale per un quartiere pieno di storia e d’arte.

Fonti

Andreina Franco-Loiri Locatelli; Borgo Pignolo in Bergamo. Arte e storia nelle sue chiese; Gorle; Litostampa; 1994

