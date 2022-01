Weekend soleggiato grazie all'anticiclone delle Azzorre - BergamoNews

Che tempo ci riserva il weekend lo scopriamo dalle previsioni di Francesco Sudati per il Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’anticiclone delle Azzorre mantiene bloccata la porta atlantica alle perturbazioni verso l’Italia, favorendo solamente lo scorrimento di correnti nord-occidentali, piuttosto miti per il periodo. Prosegue quindi ancora per alcuni giorni la fase stabile e asciutta su gran parte della nostra regione, a parte il crinale alpino confinale ove, per effetto Staü, vedrà il susseguirsi di nevicate alternate ad ampie schiarite.

Sabato 29 gennaio 2022

Tempo Previsto: Sulle Alpi nuvolosità irregolare specialmente al mattino, ma senza fenomeni di rilievo associati, con la tendenza ad ampie schiarite nel corso della giornata.

Altrove prevalenza di poche nubi in un contesto abbastanza soleggiato, fatta salva la possibilità per nebbie al mattino sul settore centro-orientale di bassa Pianura Padana.

Temperature: In pianura

Minime stazionarie e comprese fra -2/+2 °C, con valori leggermente più alti sul settore nord-occidentale; Massime in deciso calo ad ovest, in aumento ad est e comprese tra +7/+10 °C.

Zero termico in rapido aumento da 1500 a 2500 m.

Venti: In pianura deboli occidentali.

In quota moderati o forti settentrionali.

Domenica 30 gennaio 2022

Tempo Previsto: Sul settore alpino confinale addensamenti nuvolosi associati a deboli e locali nevicate.

Altrove giornata di bel tempo fatte salve locali nebbie sulle basse pianure de settore orientale tra la notte e la mattinata, in successiva formazione dopo il tramonto.

Temperature: In pianura

Minime stazionarie e comprese fra -2/+2 °C;

Massime in lieve aumento e comprese tra +9/+12 °C.

Zero termico intorno a 2600/2800 m.

Venti: In pianura deboli occidentali.

In quota moderati nord-occidentali.

Lunedì 31 gennaio 2022

Tempo Previsto: Sulle Alpi generale aumento della nuvolosità, specialmente a ridosso del confine estero, accompagnata da nevicate a partire dal pomeriggio-sera.

Lungo la Pianura Padana e Oltrepò tra la notte e la mattinata foschie dense o nebbie, accompagnata da stratificazioni basse, ma senza fenomeni associati, in graduale dissolvimento nel corso della giornata.

Dal pomeriggio favonio su varesotto, comasco, lecchese e milanese.

Sulle rimanenti zone passaggi nuvolosi poco significativi.

Temperature: In pianura

Minime stazionarie e comprese fra -2/+2 °C;

Massime in lieve calo e comprese tra +7/+10 °C.

Zero termico in calo fino a 1300/1500 m.

Venti: In pianura deboli occidentali, con rinforzi da NNW nel corso del pomeriggio/sera fino a 50/60 km/h su varesotto, comasco, lecchese e milanese.

In quota forti nord-occidentali, tendenti a divenire burrascosi.

