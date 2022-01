"Voterò Nordio": Stefano Benigni verso Fratelli d'Italia? - BergamoNews

Mentre tutti i partiti della maggioranza di governo convergono, per l’ottava chiamanta, verso il nome del Presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella, tranne la leader dell’opposizione di Fratelli d’Italia, il parlamentare di Bergamo, il centrista, Stefano Benigni, annuncia che seguirà Giorgia Meloni.

“Ho deciso di votare Carlo Nordio, ex magistrato e persona di altissimo profilo umano e istituzionale, indicato da Giorgia Meloni – scrive sulla propria pagina Facebook -. Mattarella è stato un ottimo Presidente in un periodo storico, politico, economico e soprattutto sanitario di grande difficoltà, ma ha più volte ribadito di non voler continuare con un secondo mandato”.

“Chiedere a Mattarella di rifare il Presidente della Repubblica per altri 7 anni – prosegue il deputato passato al gruppo Misto da Cambiamo! -è una grande sconfitta della politica e soprattutto del centrodestra, che aveva i numeri oltre che la responsabilità di trovare una nuova guida del Paese, seppur di compromesso. Così non è stato: a questo punto sarà necessario ricostruire tutto da zero”.

La dichiarazione fa supporre che Stefano Benigni sia in procinto di approdare in Fratelli d’Italia, approdo peraltro nell’aria da tempo. E il like di Jonathan Lobati lancia l’ipotesi che il presidente della Comuntà montana della Valbrembana potrebbe seguirlo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!