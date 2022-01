Mattarella bis: sconfitta della politica? No, sconfitta dei leader politici - BergamoNews

Il ricorso a un Mattarella bis è la sconfitta della politica, come sostengono in tanti?

Da un certo punto di vista sì, nel senso che la politica non è riuscita a trovare un’intesa, neanche adesso, in piena emergenza pandemica, un’intesa che portasse al Quirinale una personalità, se non condivisa da tutti, almeno con una discreta maggioranza. O perfino con una risicata maggioranza.

Ma per almeno due motivi non possiamo essere certi che la politica sia stata affossata.

Il primo è che al termine dell’elezione non ci ritroviamo nei due ruoli chiave delle istituzioni due tecnici. Cioè con un economista a Palazzo Chigi, un giurista o un avvocato o un funzionario indirizzati direttamente al Colle avrebbero davvero detto che l’arte della gestione e dell’organizzazione della vita pubblica era finita sottoterra.

L’altro motivo è che i parlamentari, alcuni contro le indicazioni dei capigruppo, altri sentendosi privi di tale indicazioni e quindi liberi di scegliere, hanno dato il segnale via via sempre più forte di chi volevano come Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella è cresciuto nei numeri giorno dopo giorno, chiamata dopo chiamata.

Fino a obbligare i leader dei partiti a lanciarlo, per la prima volta come candidatura unitaria (a parte Fratelli d’Italia che è già all’opposizione nel governo).

Quindi alla fine sono i parlamentari ad aver vinto. I parlamentari, espressione diretta della politica.

Chi ha perso, con grandissima evidenza, sono i loro capi: pasticcioni, confusionari, litigiosi, decisamente incapaci di una sintesi politica nemmeno nei momenti più delicati.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!