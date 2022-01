John Q, 007 - Il mondo non basta o Cattivissimo me 3? La tv del 29 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 29 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tali e quali”, versione nip di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”: la squadra deve fare i conti con un omicida che prende di mira gli omosessuali di colore. Nelle indagini viene coinvolto anche un parente stretto di Tiffany….

RaiTre alle 21.45 verrà proposta la visione del film “La conferenza”. La conferenza di Wannsee si svolse nel gennaio 1942 in una villa sulla riva del lago Großer Wannsee nella periferia a sud di Berlino. Coinvolse quindici personaggi di primo piano del regime nazionalsocialista, che su invito di Reinhard Heydrich si riunirono per definire la cosiddetta “soluzione finale della questione ebraica” e chiarire direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative di potere del Terzo Reich, potenzialmente concorrenti, che l’intera operazione era, a partire dalle direttive ricevute fin dal luglio 1941 da Hermann Göring, competenza delle SS sotto l’autorità suprema di Heinrich Himmler e dello stesso Heydrich.

La 7 alle 21.15 trasmetterà “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “007 – Il mondo non basta”; su Italia1 alle 21.20 “Cattivissimo me 3”; su Rai4 alle 21.20 “Blood Money – A qualsiasi costo”; su Iris alle 21 “John Q”; e su Italia2 alle 21.10 “Contagious”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “I am beautiful”. Una cascata semicircolare di fili bianchi accoglie e illumina i nove interpreti creatori di una viscerale danza di bellezza sulla percussiva partitura musicale dei Lautari. Il primo verso de La Beauté di Baudelaire si plasma in scultura in Rodin e nella coreografia di Zappalà.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Lie to me – L’amore non ha prezzo”; su La5 alle 21.35 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!