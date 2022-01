Ciclocross, storica vittoria per Silvia Persico e Lucia Bramati nel Team Relay ai Campionati Mondiali - BergamoNews

Fayetteville (Stati Uniti). Il Mondiale di ciclocross si è aperto con una vittoria storica per Silvia Persico e Lucia Bramati.

Le due portacolori della formazione orobica FAS Airport Service hanno condotto l’Italia sul gradino più alto del Team Relay, prova a squadre al debutto nella rassegna iridata.

Nonostante non vi fosse alcuna medaglia in palio trattandosi di un test event, Persico e Bramati hanno scritto una nuova pagina dello sport italiano scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della neonata competizione.

Schierate in compagnia di Samuele Leone e Davide Toneatti, le due giovani bergamasche hanno trovato un buon feeling con il percorso veloce di Fayetteville ricucendo così il distacco accumulato dalla Repubblica Ceca la quale ha dominato le prime fasi di gara.

Un lavoro che ha consentito a Toneatti di lanciarsi verso il successo superando in volata gli Stati Uniti e il Belgio al termine di una kermesse che ha rischiato di non vedere al via gli azzurri a causa di alcune positività al Coronavirus emerse prima della partenza per l’Arkansas.

“Non nascondo la mia felicità. Questi ragazzi rimarranno nella storia, perché questa è stata la prima volta della Team Relay nella prova iridata di ciclocross – ha dichiarato dopo l’arrivo il commissario tecnico Daniele Pontoni –. Sono felice per tutto lo staff e per chi ha lavorato per ottenere questo risultato: le società, la Federazione e le persone che ci hanno permesso di arrivare fin qui. Come sapete si è trattato di una trasferta travagliata, ma siamo qui per ottenere altri risultati così”

Silvia Persico sarà chiamata a recuperare immediatamente dallo sforzo per poter esser protagonista della gara élite in programma nella serata di sabato 29 gennaio.

Discorso simile per Lucia Bramati che ventiquattr’ore dopo prenderà parte alla kermesse dedicata alle Under 23.

© Riproduzione riservata

