Automobilisti rianimati ed esplosione di Seriate: onorificenze a 8 agenti bergamaschi - BergamoNews

Ci sono anche otto agenti bergamaschi tra quelli premiati venerdì, in occasione della Giornata regionale della Polizia locale, al Teatro alle Vigne di Lodi dall’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. In totale sono 71 le onorificenze consegnate agli operatori di Polizia locale che si sono distinti in particolari episodi avvenuti nel 2019 e 2020.

Sono 71 gli agenti dei Comuni lombardi che hanno ricevuto l’onorificenza. Gli episodi ritenuti meritevoli hanno riguardato le Polizie locali di Seriate, Crema, Bresso, Milano, Mantova, Moglia e Chiavenna per il 2020; le Polizie locali di Covo, Unione Insieme Sul Serio, Brescia, Unione Comuni Bassa Bresciana Occidentale, Lodi, Milano, Paderno Dugnano, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni, Monzambano, Morbegno, Viggiù per gli episodi del 2019. (Lo scorso anno la cerimonia di consegna delle onorificenze non si è tenuta causa Covid).

Per l’Unione Insieme Sul Serio sono stati premiati il Comandante Marco Pera e l’Assistente Roberto Paolini per avere adoperato, il 25 novembre 2019, pratiche sanitarie salvavita al passeggero di un veicolo colpito da un malore a Nembro, che non dava segni di vita. La prontezza, le pratiche sanitarie hanno scongiurato il peggio e sono state ritenute meritevoli e degne del riconoscimento.

Una vicenda simile a quella dei loro colleghi, dello stesso Corpo, l’Assistente Scelto Giuseppe Fuschino e l’Assistente Enzo Signori per aver soccorso a Gazzaniga, il 25 marzo 2019, il conducente di un’auto accasciato e tramortito praticandogli la rianimazione a fronte di un probabile arresto cardiaco attivando, così, con successo pratiche sanitarie non rientranti nei normali compiti d’istituto.

Per Covo sono stati premiati il vice commissario Luca Leone e l’agente Elisabetta Palla per essere intervenuti il 10 novembre 2019, incuranti del pericolo, su uomo intento a danneggiare il patrimonio pubblico, in stato di evidente alterazione psicofisica, dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, il quale, in possesso di un coltello, resisteva agli operatori, aggredendoli.

Per Seriate sono stati premiati il vicecommissario Paolo Redolfi e l’assistente Giovanni Novali che in pattuglia, il 17 marzo 2020, dopo aver udito un assordante boato, con forte spostamento d’aria, allarmati dalle urla dei passanti, si dirigevano immediatamente in una palazzina con un appartamento completamente in fiamme dopo l’esplosione, forse riconducibile alla perdita di gas. Gli operatori, mettendo a grave rischio la propria incolumità, riuscivano a scortare in salvo le famiglie abitanti nello stabile, con l’unica eccezione dell’occupante dell’appartamento in cui era avvenuta l’esplosione.

“Ci tengo a ringraziare, anzitutto, la Polizia Locale per il lavoro svolto, in particolare, durante questi anni di pandemia. Un lavoro molto delicato e preziosissimo. Le onorificenze consegnate questa mattina – ha detto l’assessore regionale Riccardo De Corato – sono il doveroso riconoscimento a 71 donne e uomini della Polizia locale che si sono distinti per azioni di alto valore. Meriti davvero particolari. Operatori che non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita compiendo veri e propri atti eroici. Nella quotidianità di un agente di Polizia locale ci sono sacrificio, passione e dedizione. Ci sono familiari in pensiero per il pericolo costante. A tutti gli operatori pertanto esprimo il mio ringraziamento e profondo apprezzamento”.

“Da inizio legislatura – ha aggiunto l’assessore – abbiamo stanziato quasi 16 milioni di euro per fornire strumenti sempre più tecnologici per facilitare il vostro lavoro e veicoli. Si pensi che abbiamo fornito ai comandi lombardi ben 836 body cam, 106 defibrillatori, 254 auto ecologiche, 758 fototrappole, oltre ad altre dotazioni strumentali”.

“Non mi stancherò mai di ripetere – ha concluso De Corato – che la collaborazione tra tutti i fattori del sistema pubblico di sicurezza è la chiave per affrontare le sfide future”.

Alle premiazioni erano inoltre presenti, tra gli altri, l’assessore regionale al Territorio e Protezione Civile, Pietro Foroni, il consigliere regionale Patrizia Baffi, il sindaco di Lodi, Sara Casanova, il direttore generale della direzione Sicurezza della Regione Lombardia, Fabrizio Cristalli.

