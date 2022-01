Zapata prossimo al rientro, ma si ferma Miranchuk: presto anche Boga a Bergamo - BergamoNews

Zingonia. La notizia positiva di giornata riguarda Zapata, che continua ad allenarsi a parte a Zingonia, ma il rientro dovrebbe essere imminente e potrebbe già avvenire alla ripresa del campionato, domenica 6 febbraio alle 12.30 a Bergamo con il Cagliari. Duvàn è fermo dalla pausa natalizia, dopo l’ultima partita a Marassi con il Genoa quando è uscito per infortunio dopo 44 minuti. In pratica dovrebbe rientrare dopo un mese e mezzo.

La notizia meno buona da Zingonia riguarda Miranchuk, che con la Lazio ha accusato un problema muscolare: lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, questa la diagnosi. Per il trequartista russo uno stop di 15-20 giorni, quindi possibile rientro il 17 febbraio per la partita di Europa League, a Bergamo con l’Olympiacos.

Tra l’altro, dopo le richieste di Genoa e Verona, si era interessata a Miranchuk anche la Lazio, ma l’Atalanta non intende cedere il giocatore.

Restano da valutare nei prossimi giorni le condizioni dei nerazzurri che hanno saltato la partita con la Lazio, anche se i nomi dei positivi per Covid non sono stati resi noti dalla società. Comunque si erano fermati Malinovskyi, Muriel, Hateboer, Pasalic, De Roon, Koopmeiners, Ilicic. E al ritiro della Nazionale non ha potuto essere presente Scalvini.

La sosta dovrebbe quindi aiutare a recuperare gli assenti, per un calendario che sarà già molto fitto visto che giovedì 10 è previsto anche l’impegno di Coppa Italia a Bergamo con la Fiorentina e domenica 13, sempre al Gewiss Stadium alle 20,45 per il campionato arriverà la Juve col nuovo acquisto Vlahovic.

Atteso anche il rientro di Jeremie Boga dalla Coppa d’Africa, dove l’ex Sassuolo ha giocato solo nel finale dell’ultima partita con l’Egitto che ha eliminato la sua Costa d’Avorio, mentre Musso sarà in campo domani notte (venerdì 28 all’1,15 italiana) in Cile con l’Argentina.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!