"Sottrae 1 milione a un cliente morto", nei guai l'avvocato dell'ex titolare di sale bingo a Bergamo e Stezzano - BergamoNews

Si chiama M.M, 48 anni, con studio in via Montenapoleone a Milano, l’avvocato indagato nell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare beni per un milione di euro, dopo che il legale sarebbe riuscito a trasferire la “titolarità integrale delle quote” di una immobiliare, il cui titolare, cliente del legale, era morto nel frattempo, “ad una società ungherese”, “reintestandole” anche ad un prestanome.

M.M che in passato, stando a quanto risulta, avrebbe assistito anche Loredana Lecciso, Alba Parietti e Lory Del Santo (del tutto estranee alle indagini), è anche rettore dell’Università Pulitzer di Budapest e console in Italia per la Sierra Leone. Il suo cliente, deceduto nell’ottobre 2020, è Mario Bagnato, ex titolare di sale bingo a Bergamo e Stezzano.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l’immobiliare Orsa Maggiore, di cui era titolare Bagnato, aveva debiti tributari per poco meno di 2 milioni di euro. Poco prima che l’imprenditore morisse, l’avvocato avrebbe messo in piedi l’operazione che ha portato ad assegnare le quote della holding ad una società ungherese e a metterle in mano, poi, ad un prestanome.

Un sistema, secondo l’accusa, attraverso il quale il legale si sarebbe appropriato della società. Il decreto di sequestro preventivo è finalizzato “all’applicazione della confisca” sui beni.

L’operazione, sempre secondo le indagini, sarebbe stata realizzata per “ostacolare il pieno soddisfacimento della pretesa fiscale” da parte dell’Erario. Sequestrati sei immobili a Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi, Vignate, nel Milanese, e a Merate, nel Lecchese, “intestati alla società immobiliare, a garanzia del credito erariale”.

