Si annuncia un weekend di bel tempo, con nebbie mattutine - BergamoNews

Maurizio Signani ci propone il bollettino del Centro Meteo Lombardo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 28 gennaio e per l’intero weekend.

ANALISI GENERALE

Prosegue la fase di tempo dominata da un forte campo di alta pressione sull’Europa occidentale, tuttavia nella giornata di venerdì la coda di un vasto fronte freddo in discesa verso l’area Balcanica interesserà il nord Italia determinando un rinforzo dei venti in quota, una graduale dissoluzione delle nebbie e delle nubi basse in pianura, e un generale calo delle temperature a partire dalla serata. Bel tempo che persisterà anche durante il weekend con il persistere di correnti più secche settentrionali in quota, con un nuovo rialzo delle temperature specie nella giornata di domenica.

Da annotare solo il rischio di nebbie durante le ore più fredde della giornata nelle aree di bassa pianura specie lungo il Po.

Venerdì 28 gennaio 2022

Tempo Previsto: Tempo stabile su tutta la regione con ultime nubi basse o residue nebbie specie sull’area orientale della regione in Mattinata, in successiva dissoluzione. Addensamenti localmente anche compatti sono attesi sempre in mattinata lungo i rilievi Alpini confinali e sul Livignasco, ma senza fenomeni attesi. Bel tempo sul resto della regione per l’intera giornata, con il transito di velature nel corso della serata.

Temperature: Temperature minime stazionarie comprese fra -1 e +2 gradi in pianura, fra 4 e 6 gradi sui rilievi prealpini e collinari. Massime in aumento specie nelle aree occidentali di pianura, con valori compresi fra 10 e 12 gradi. Più contenute ad est dell’Adda, ove rimarranno comprese fra 4 ed 6gradi in pianura. Generale calo termico diffuso atteso poi in serata.

Sabato 29 gennaio 2022

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo su tutta la regione con cieli generalmente da sereni a poco nuvolosi per il transito di innocue velature da nord durante la giornata. Nebbie possibili lungo le aree di bassa pianura durante le ore più fredde della giornata.

Temperature: Temperature minime in generale calo, comprese fra -2 e -4 gradi in pianura. Massime anch’esse in calo ovunque, fra 6 e 8 gradi in pianura. Calo termico che risulterà più marcato sui settori collinari ed Alpini.

Domenica 30 gennaio 2022

Tempo Previsto: Tempo sempre stabile e ben soleggiato su tutto il territorio regionale, con il disturbo di nebbie nelle aree pianeggianti, specie a ridosso del Po e sui settori orientali. Nuvolosità in aumento da ovest durante la serata e la notte, ma senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime stabili con valori sottozero in pianura. Massime in aumento generalmente comprese fra 6 e 10 gradi. Valori che subiranno un più marcato aumento specie in quota.

