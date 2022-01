Pergreffi: "Dopo cinque giorni resiste solo Mentana" - BergamoNews

Quinta votazione. Il centrodestra ha deciso di votare la seconda carica dello Stato: la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Come da prassi ormai consolidata per sminare i franchi tiratori e contarsi tra i vari partiti, ad ogni gruppo viene data indicazione di scrivere la preferenza in modo diverso: chi il nome per esteso, chi prima il cognome e poi il nome, chi solo il cognome. In questa votazione ai leghisti è toccato solo il cognome. Casellati. Questo ha destato un po’ di perplessità sul perché a noi sia toccata la versione facilitata… I maligni mugugnano per evitare che scrivendo troppo i leghisti potessero fare errori grammaticali. Dai, prendiamola come una battuta.

Del resto i cronisti, dopo cinque giorni, ormai non sanno più che come riempire le pagine. Solo Mentana e la sua maratona su La7 resiste imperterrito per 12 ore al giorno nel commentare fresco come se fosse il primo giorno.

Fatto curioso di questa quinta giornata, alla prima chiama dei senatori in Transatlantico è stata notata un’accesa discussione tra i 5 stelle: alcuni grandi elettori grillini sembra stessero bloccando l’accesso all’Aula a dei compagni di partito che volevano presentarsi a votare, violando l’ordine di scuderia di non partecipare alla prima chiama. Questo, pare, per paura dei voti di possibili franchi tiratori…

Alla seconda chiama il centrosinistra si è astenuto, ma questa è cronaca ormai alla velocità delle notizie già passata.

