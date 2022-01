Non conformi alla sicurezza, regolarizzati 426 monopattini elettrici provenienti dalla Cina - BergamoNews

Bergamo. È stata effettuata, nei giorni scorsi, la regolarizzazione, sotto la vigilanza dei funzionari ADM di Bergamo – Agenzia di accise, dogane e monopoli – sede di Levate, di 426 monopattini elettrici provenienti dalla Cina e giunti non conformi ai fini della sicurezza.

La merce, arrivata all’ufficio ADM di Genova 2–SOT Prà e sottoposta a controllo, è risultata priva delle prescritte informazioni necessarie per l’immissione sul mercato di prodotti sicuri per il consumatore.

Mancanza, all’interno delle confezioni, del libretto di istruzioni in italiano, riportante le informazioni previste dall’art.26 del D.Lgs. 49/2014, nonché dell’art. 9 del D.Lgs. 188/2008; mancanza delle indicazioni relative alle modalità smaltimento in conformità dell’art.28 del D.Lgs. 49/2014 (pittogramma del bidone barrato); mancanza di etichettatura su ciascun monopattino elettrico, riportante il nome dell’importatore, oppure in alternativa il numero di iscrizione al registro AEE della Società importatrice; mancanza delle istruzioni indicanti il tipo di batterie incorporate e le modalità di rimozione senza pericolo per l’utilizzatore finale.

È stata così inibita l’immediata immissione in consumo dei monopattini e autorizzato il loro trasferimento nei magazzini della società importatrice bergamasca dove i funzionari ADM, della SOT di Levate, hanno presenziato alle operazioni di regolarizzazione.

ADM assicura il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei prodotti per la tutela dei consumatori, favorendo al contempo la correttezza e la trasparenza degli scambi internazionali.

