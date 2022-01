L'Eredità Serata Sanremo, Rigoletto o Safe? La tv del 28 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 28 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “L’Eredità – Serata Sanremo”. Gioco a quiz in cui parteciperanno, in qualità di concorrenti, 7 campioni delle edizioni precedenti che si sfideranno con domande sulla Storia di Sanremo fino ad arrivare ad una ” Super Ghigliottina” con un super- montepremi. Ospiti d’eccezione arricchiranno la serata. Conduce Flavio Insinna.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Razionalità”: al San Bonaventure arriva Holly, una giovane paziente. Salen è preoccupata per il suo futuro, ma Shaun, dopo averci parlato, riesce a capire quale sia la strada giusta da seguire per salvarle la vita…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Il complotto contro l’America”. New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale, che è ancora una guerra solamente europea, è al centro della campagna elettorale degli Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh, l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Lindbergh è un eroe nazionale, un simbolo degli Stati Uniti in patria e all’estero. Ha però un piccolo difetto: guarda con simpatia a ciò che sta facendo in Europa Adolf Hitler. La famiglia ebrea dei Levin è testimone della crescente ascesa al potere dell’aviatore, che trasforma gli Stati Uniti d’America in un paese antisemita alleato con i nazisti. Il piccolo Philip sarà testimone, suo malgrado, dei violenti cambiamenti politici e sociali che ne derivano.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

La7 alle 21.15 proporrà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Safe”; su Rai4 alle 21.20 “Oscure presenze a Cold Creek”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Non ho l’età”; su Iris alle 21 “I ponti di Madison County”; e su Italia2 alle 21.10 “Nurse”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Ultima regia di Franco Zeffirelli. Co-prodotto con Fondazione Arena di Verona e LNOBT. Direttore Jan Latham-Koenig. Orchestra e Coro Fondazione Arena di Verona con Om – ani Opera Choir Group. Cast: Leo Nucci, Dmitry Korchak, Giuliana Gianfaldoni, Ricardo Zanellato.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

