L'Atalanta saluta e ringrazia Gosens, lui risponde: "Sempre dato tutto, Bergamo speciale per me" - BergamoNews

Bergamo. Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite (o quasi): a una settimana dalla chiusura della finestra invernale l’Atalanta si è trovata improvvisamente a dover fare una scelta che pensava di poter prendere con più calma in estate.

La cessione di Robin Gosens non era nei piani della società in questo momento, ma l’offerta dell’Inter è stata concreta, con la volontà di portare subito il giocatore a Milano: “Gosens ci ha dato tanto – ha ammesso l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi – aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club, se lo è strameritato. Giusto che gli concedessimo questa opportunità per quello che ha fatto: noi andiamo avanti”.

Sono stati giorni frenetici, con una trattativa decollata in pochissime ore e conclusa in tempi ancora più brevi, se si considera l’importanza e il valore del giocatore: giovedì l’esterno tedesco ha sostenuto e superato le visite mediche, poi si è recato nella sede dell’Inter per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai campioni d’Italia per 4 stagioni e mezzo.

Poi, inevitabilmente, è arrivato il momento dei saluti.

“Con impegno, serietà e temperamento ti sei conquistato un ruolo da protagonista in queste stagioni in nerazzurro, contribuendo al raggiungimento di traguardi prestigiosi e indimenticabili – ha sottolineato in un post social l’Atalanta – Grazie di tutto, Robin, e in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza”.

Gosens non ha fatto mancare parole d’amore per la società e per la città: “Sono passati più di quattro anni da quando sono arrivato all’Atalanta come un ragazzo sconosciuto. Mi ha dato la possibilità di giocare in Serie A e la fiducia di crescere come giocatore e soprattutto come uomo. Dal primo minuto ho sempre dato tutto per questa maglia e Bergamo sarà sempre una città particolare per me e per la mia famiglia – ho vissuto esperienze ed emozioni incredibili, ho trovato amici per la vita ed è nato anche mio figlio qui! Quindi grazie ai tifosi che mi hanno supportato da sempre, grazie ai compagni che mi hanno fatto crescere in ogni allenamento, grazie allo staff che mi ha dato la fiducia e grazie alla società che mi ha dato l’opportunità di giocare in un grande campionato. Nel calcio però ci sono delle possibilità che vengono fuori solo una volta e per quello sono molto contento di firmare per l’inter! Spero che avete apprezzato il mio lavoro e il mio impegno. Ciao, Robin”

