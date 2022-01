Il ricordo di Boltiere per il Giorno della Memoria - BergamoNews

Boltiere. Il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni anno, commemora le vittime dell’Olocausto. Stabilito in tale data dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel giorno in cui il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Anche Boltiere ha voluto ricordare quel triste periodo storico.

Il Sindaco Osvaldo Palazzini, insieme all’assessore all’istruzione e cultura Cinzia Begnardi, si sono collegati online, a causa delle normative in corso, con ragazze e ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Boltiere. Duranto il loro intervento, il Sindaco e l’Assessore hanno invitato gli alunni a riflettere su quanto accaduto nei campi di sterminio nazisti, luoghi nei quali non era presente nessuna dignità per l’essere umano. Ponendo particolare attenzione alla diversità della Shoah rispetto ai caduti nelle guerre. Perché oltre all’odio e a interessi politici ed economici, questa è stata una rappresentazione atroce di una programmazione della morte.

Sempre ragazze e ragazzi hanno poi deposto il proprio pensiero scritto su cartoncini, oltre che una candela, all’installazione presente nella piazza adiacente il Municipio.

Infine, sempre per il Giorno della Memoria, la lista civica Cambia il Passo ha organizzato per questa settimana l’iniziativa “Mai indifferenti”, sempre presso il centro civico Aldo Moro, oltre che un flash mob nella giornata del 27 gennaio.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!