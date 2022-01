Centri implantologici Tramonte: la salute dei denti, il benessere del sorriso - BergamoNews

Quando si entra nel Centro Implantologico Tramonte, ospitato tra le prestigiose mura di Villa Moroni a Stezzano, alle porte di Bergamo, si percepisce subito qualcosa di speciale: l’attenzione alla persona, prima ancora che al paziente.

In un luogo in cui si cura la bellezza e la salute del sorriso, è proprio col sorriso che si viene accolti.

È un marchio di fabbrica: una delle tante qualità che il dottor Silvano Tramonte, fondatore dei centri che portano il suo nome e implantologo di fama mondiale, incoraggia e apprezza in tutto il suo staff. Perché evidenzia un approccio che mette sempre il paziente al centro di tutto.

“È importante che sia così – ci racconta la direttrice e co-fondatrice dei Centri Tramonte, Daniela Salvatori – perché il nostro ruolo non è semplicemente curare un dente, inserire degli impianti, rimuovere la placca o raddrizzare il sorriso, ma prenderci cura del paziente, delle sue esigenze. I denti hanno una funzione importante, se non la compiono nel modo migliore, la qualità della vita peggiora. E questo vale anche per il sorriso, che tocca la nostra vita personale, l’autostima, la sfera sociale. Tenere bene a mente tutto questo ci spinge ad ascoltare molto il paziente, a considerarne la salute, ma anche il benessere. Indipendentemente che si parli di cura o di prevenzione, di ortodonzia o di estetica. L’abbiamo sempre pensata così, ieri e, a maggior ragione, oggi.”

E quel “ieri” per i Centri Implantologici Tramonte ha un valore importante: Tramonte è un nome che da decenni si associa all’implantologia, specie quella di scuola italiana. È proprio in Italia, infatti, che alla fine degli anni ‘50 è nata una metodologia implantologica che oggi, per le sue caratteristiche, riscuote sempre più successo.

“Era l’alba dell’implantologia a carico immediato. Quella metodologia che oggi viene considerata innovativa e moderna, ma che esiste in realtà da più di sessant’anni. E che nei nostri studi pratichiamo da decenni, insieme alle altre tecniche implantologiche. È quella che consente di inserire gli impianti e i provvisori nella stessa seduta, così che il paziente possa uscire con le protesi in bocca, facendo una vita normale, sorridendo senza esitazioni e mangiando normalmente, seppure con qualche piccola limitazione.” Un grande vantaggio per i pazienti, perché non sentono il peso di non potersi comportare naturalmente e vivere liberamente la propria vita abituale. “Sì, è proprio così. – sottolinea la signora Salvatori – Come vede è sempre tutto orientato al benessere del paziente.”

Ma i Centri Implantologici Tramonte non sono noti solo per la grande esperienza nelle pratiche implantologiche, ma anche per la qualità di tutti i servizi dentistici, per adulti e per bambini. “Un implantologo ha, per ruolo e competenza, una visione completa dell’arco dentale e della bocca del paziente. È quindi avvantaggiato nell’individuare le terapie più adatte alle esigenze specifiche di ogni persona. Grande o piccola. Con questo occhio di riguardo, offriamo tutti i servizi di cura e prevenzione. Dall’odontoiatria all’ortodonzia, dalla semplice igiene orale agli apparecchi correttivi, specialmente nella loro versione più attuale, invisibili e con risultati prevedibili. ”

Quindi, una competenza di lungo corso che si abbina a uno sguardo puntato sempre avanti, alle più moderne tecniche e agli strumenti più all’avanguardia. E che consente ai professionisti dello studio di Stezzano di garantire il più alto livello di prestazione. “La fiducia è fondamentale nel nostro campo. Il nostro non solo è uno staff altamente qualificato, ma può contare su attrezzature straordinariamente efficienti, in campo diagnostico e operativo. Perché chi ci affida la salute e la bellezza dei propri denti sappia sempre di essersi messo in mani competenti e capaci. Anche per questo continuiamo a investire in tecnologia, che non sostituisce la bravura del medico o dell’assistente, ma la supporta, la esalta. Come fa il Cone Beam 3D, che consente una visione panoramica dell’arco dentale ad alta risoluzione e, al tempo stesso, meno invasiva delle tradizionali apparecchiature radiografiche. Poi sarà l’occhio esperto del professionista a osservare e valutare. Oppure come il controllo occlusale computerizzato tramite T-Scan, che offre una precisa misurazione del modo in cui i nostri denti si comportano quando mastichiamo.”

Ma la scelta di dotarsi di tecnologia e di adottare soluzioni moderne segue anche la filosofia dei Centri Implantologici Tramonte, quella che pone il paziente e il suo benessere al centro di tutto. “Sì, naturalmente. – concorda Daniela Salvatori – Un perfetto esempio è proprio l’offerta dei prodotti Invisalign, che possono sostituire i tradizionali apparecchi ortodontici, ma che, grazie al fatto di essere praticamente trasparenti, rispettano la psicologia e il ruolo sociale del paziente, che si tratti di un bambino che teme di essere preso in giro dai compagni o di una manager che non vuole sentirsi sminuita. Un altro esempio è la recente decisione di consentire i pagamenti in Bitcoin e in generale in criptovalute: se i nostri pazienti pagano in questo modo le loro vacanze, perché non possono usare la stessa moneta digitale per le prestazioni dentistiche?”.

Far stare bene i propri pazienti è l’obiettivo quotidiano del Centro Implantologico Tramonte di Stezzano.

In fin dei conti, chi sta bene sorride di più. Specialmente se ha denti sani e un sorriso curato.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!