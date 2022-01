BPER Banca e Matchplat insieme per "connettere" le aziende - BergamoNews

BPER Banca e Matchplat hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione.

Matchplat è una società nata nel 2017 come startup e oggi attiva sul mercato internazionale della consulenza alle aziende. In un contesto dominato dalla sempre maggiore importanza delle tecnologie digitali, Matchplat si rivolge al mondo B2B offrendo analisi di mercato basate sull’Intelligenza Artificiale, che rappresentano uno strumento essenziale a disposizione delle aziende per individuare clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti, ma anche per creare sinergie, nuove strategie, ed avere una visione più dettagliata e chiara degli scenari di settore, sia in Italia che all’estero.

Con questa nuova partnership la rete distributiva di BPER Banca, radicata nella quasi totalità delle regioni italiane, sarà a disposizione delle imprese per far conoscere i benefici degli strumenti innovativi messi a punto dalla società bergamasca. Matchplat è oggi ormai una realtà internazionale, con sede principale a Bergamo. Attraverso specifici algoritmi e l’accesso a un database globale di oltre 400 milioni di imprese, dispone sempre di informazioni utili e aggiornate.

Stefano Vittorio Kuhn, responsabile della Rete Commerciale di BPER Banca, ha dichiarato: “La nostra Banca è sempre attenta nell’intercettare le migliori opportunità di collaborazione per contribuire a far crescere le aziende nostre clienti. Abbiamo trovato in Matchplat un interlocutore di sicuro valore, con idee chiare e innovative, un partner importante soprattutto in una fase come questa dove le scelte strategiche delle imprese possono essere determinanti per la ripartenza economica del nostro Paese”.

“Siamo orgogliosi di dare il via a questa nuova cooperazione strategica – spiega Andrea Gilberti, CEO e Presidente dell’azienda – consapevoli della forza che distingue il Gruppo BPER. Da questa sinergia siamo certi che possano nascere benefici per tutto il tessuto produttivo nazionale, a cui offriamo soluzioni per rendere più efficienti le proprie strategie in un mercato globale che cambia velocemente”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!