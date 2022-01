Azzano San Paolo, due incidenti in meno di un'ora: auto nel fosso e veicolo in fiamme - BergamoNews

Azzano San Paolo. Ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. Il suo mezzo è rimasto incastrato nel fossato accanto alla carreggiata e per estrarre la conducente, una donna di 64 anni, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Dalmine.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di giovedì, lungo la ex strada provinciale per Grassobbio, nel comune di Azzano San Paolo.

Sul posto anche un’ambulanza ma fortunatamente per la signora non è stato necessario il trasporto in ospedale. Se l’è cavata con un grande spavento.

Intorno alle 23, sempre ad Azzano San Paolo, i vigili del fuoco di Dalmine sono intervenuti in via Portico per l’incendio di un’auto.

È stato il conducente a chiamare i soccorsi: dopo essersi accorto delle fiamme che provenivano dal suo veicolo, parcheggiato all’esterno del suo locale, ha lanciato l’allarme.

